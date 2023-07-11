Без этой подливы вы не прикоснетесь к макаронам: рецепт простейшего соуса для ленивых
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Вы не сможете представить себе макароны по-другому!
Не знаете с чем подать любимые макароны и не хотите готовить сложных соусов? Тогда вы по адресу — мы нашли рецепт подливы для ленивых!
Для создания такого соуса вам понадобится несколько ингредиентов и немного вашего свободного времени. Единственный важный совет от Shuba: для этого рецепта сливочное масло надо вынуть из холодильника за час перед приготовлением, чтобы оно достаточно размягчилось. Ну что же, берем продукты и идем готовить!
Как приготовить сырную подливу к макаронам
Ингредиенты:
- мука — 2 ст. л.;
- молоко 3,2% — 1 стакан;
- масло сливочное 82% — 50 г;
- твердый тертый сыр — 200 г
- растительное масло, соль, черный перец, тмин, базилик сушеный — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогрейте небольшое количество растительного масла в сковороде, добавьте муку, перемешайте и обжарьте до золотистости.
- Медленно влейте в сковороду молоко, размешайте, доведите до кипения.
- Добавьте тертый твердый сыр, перемешайте. Уложите размягченное сливочное масло и приправы, опять перемешайте.
- Вы можете добавить отварные макароны в соус и протушить 2 минуты или полить пасту сверху. Подавайте соус горячим.
Кстати, не обязательно использовать покупные макароны. Для этого рецепта вы можете приготовить свежую пасту дома.