Уникальный рецепт заправки, которая поможет сварить борщ за полчаса
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Это идеальный способ сохранить питательность, витамины, вкус, аромат летних овощей
Вкусный борщ можно сварить быстро и легко, если заранее приготовить борщовую заправку. Приготовите ее раз – и оцените за скорость и вкус.
Такая борщевая заправка от "Файних рецептів" – очень нужна консервация на зиму. Заправка получается вкусной, яркой и сохраняет большую часть полезных веществ, и благодаря этой заправке ароматный, наваристый борщ можно сварить за 25 минут.
Как приготовить борщевую заправку
Ингредиенты:
- 5 кг свеклы;
- 10 луковиц;
- 1 кг помидоров;
- 1 кг моркови;
- 1,50 ст. масла;
- 1,50 ст. уксуса;
- 2 ст. л. соли;
- 1 ст. л. сахара.
Способ приготовления:
- Свеклу сварить и натереть на терке.
- В кастрюлю налить масло, поставить на плиту, добавить туда нарезанный лук и натертую морковь.
- Потереть помидоры и добавить в кастрюлю. При желании можно добавить томатную пасту из расчета 50:50 (500г помидоров и 500гр томатной пасты).
- Добавить свеклу, соль, сахар, уксус, хорошо перемешать и тушить 40 минут.
- Массу разложить в банки и стерилизовать 25 минут. Закатать крышки, банки перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
Кстати, ранее "Телеграф" рассказывал, облегчить себе приготовление первых блюд зимой и заморозить овощи для супа и борща. Готовьте не только вкусно, но и быстро!