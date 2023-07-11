Укр

Уникальный рецепт заправки, которая поможет сварить борщ за полчаса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такая борщевая заправка сэкономит вам время
Такая борщевая заправка сэкономит вам время. Фото plyashka.com

Это идеальный способ сохранить питательность, витамины, вкус, аромат летних овощей

Вкусный борщ можно сварить быстро и легко, если заранее приготовить борщовую заправку. Приготовите ее раз – и оцените за скорость и вкус.

Такая борщевая заправка от "Файних рецептів" – очень нужна консервация на зиму. Заправка получается вкусной, яркой и сохраняет большую часть полезных веществ, и благодаря этой заправке ароматный, наваристый борщ можно сварить за 25 минут.

Как приготовить борщевую заправку

Ингредиенты:

  • 5 кг свеклы;
  • 10 луковиц;
  • 1 кг помидоров;
  • 1 кг моркови;
  • 1,50 ст. масла;
  • 1,50 ст. уксуса;
  • 2 ст. л. соли;
  • 1 ст. л. сахара.

Способ приготовления:

  1. Свеклу сварить и натереть на терке.
  2. В кастрюлю налить масло, поставить на плиту, добавить туда нарезанный лук и натертую морковь.
  3. Потереть помидоры и добавить в кастрюлю. При желании можно добавить томатную пасту из расчета 50:50 (500г помидоров и 500гр томатной пасты).
  4. Добавить свеклу, соль, сахар, уксус, хорошо перемешать и тушить 40 минут.
  5. Массу разложить в банки и стерилизовать 25 минут. Закатать крышки, банки перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Кстати, ранее "Телеграф" рассказывал, облегчить себе приготовление первых блюд зимой и заморозить овощи для супа и борща. Готовьте не только вкусно, но и быстро!

Теги:
#Рецепт #Борщ #Заправка #Готовим дома