Уникальный рецепт заправки, которая поможет сварить борщ за полчаса

Это идеальный способ сохранить питательность, витамины, вкус, аромат летних овощей

Вкусный борщ можно сварить быстро и легко, если заранее приготовить борщовую заправку. Приготовите ее раз – и оцените за скорость и вкус.

Такая борщевая заправка от "Файних рецептів" – очень нужна консервация на зиму. Заправка получается вкусной, яркой и сохраняет большую часть полезных веществ, и благодаря этой заправке ароматный, наваристый борщ можно сварить за 25 минут.

Как приготовить борщевую заправку

Ингредиенты:

5 кг свеклы;

10 луковиц;

1 кг помидоров;

1 кг моркови;

1,50 ст. масла;

1,50 ст. уксуса;

2 ст. л. соли;

1 ст. л. сахара.

Способ приготовления:

Свеклу сварить и натереть на терке. В кастрюлю налить масло, поставить на плиту, добавить туда нарезанный лук и натертую морковь. Потереть помидоры и добавить в кастрюлю. При желании можно добавить томатную пасту из расчета 50:50 (500г помидоров и 500гр томатной пасты). Добавить свеклу, соль, сахар, уксус, хорошо перемешать и тушить 40 минут. Массу разложить в банки и стерилизовать 25 минут. Закатать крышки, банки перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Кстати, ранее "Телеграф" рассказывал, облегчить себе приготовление первых блюд зимой и заморозить овощи для супа и борща. Готовьте не только вкусно, но и быстро!