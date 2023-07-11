Два яйца и немного творога: рецепт фантастической бюджетной вкусности к чаю

Идеально к чаю или кофе

Кисломолочный творог – незаменимый продукт. Он и вкусен, и сыт, и полезен. Если вы уже готовили пышные сырники, обратите внимание на этот рецепт сочников.

Они получаются очень нежными и вкусными. Еще и готовятся просто. Рецептом поделились на портале "Бутылка".

Ингредиенты:

350 г муки;

150 г сахара (100 г для теста+50 г для начинки);

1 ч. лож. разрыхлителя;

1 ч. лож. ванильного сахара;

125 г сметаны (100 г для теста+25 г для начинки);

100 г сливочного масла;

2 яйца;

0,2 ч. лож. соли;

350 г мягкого творога;

2 ст.лож. крахмала;

2 ст.лож. молока;

80 г изюма.

Способ приготовления:

Муку просейте сквозь сито. Добавьте соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Тщательно перемешайте и отставьте в сторону. В глубокой мисочке смешайте яйцо с двумя третями сахара. Добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Долейте 100 г сметаны и снова мешайте, чтобы получилась однородная масса. Смешайте сухие и жидкие основания и замесите тесто. Месите руками не менее 5 минут. После этого ковбик из теста сложите в целлофан и отправьте на час в холодильник. Для внутренности возьмите еще одно яичко, отделите белок от желтка. Белок смешайте с оставшимися сахарами и взбейте в пышную пену. Постепенно добавляйте творог, продолжая перемешивать. Затем вмешайте остатки сметаны, крахмал и изюм. Когда тесто настоится, достаньте его из холодильника и выложите на доску, присыпанную мукой. Разомните колобок теста и разделите на 12 частей. Каждую частицу раскатайте скалкой. Внутрь выкладывайте по 1 ложке начинки, сворачивайте кружок вдвое и прижимайте пальцами края. Выкладывайте на противень, устланный пергаментом. Верх сочников смажьте желтком. Разогрейте духовку до 200 градусов, поставьте противень, температуру снизьте до 190 градусов и выпекайте пол часа.

Кушать сочники можно сразу, как испекутся. Также мы рассказывали, как печь вкусный яблочный рулет.