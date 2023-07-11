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Без капли химии: простой рецепт домашнего кетчупа на зиму

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант томатной заготовки
Прекрасный вариант томатной заготовки. Фото smachno.ua

Сохраните себе этот рецепт – он точно пригодится

Мы рассказывали, как приготовить идеальный соус для кабачков. Следующий рецепт кетчупа универсален – его можно даже закрыть на зиму.

Этот томатный соус имеет насыщенный и приятный вкус, а в составе ничего лишнего, в отличие от магазинных аналогов. Вы точно будете знать, что положили туда только качественные продукты. Рецептом поделились на Pixelinform.

Ингредиенты:

  • 3 кг помидоров
  • 1 головка чеснока
  • 1 луковица
  • 3 столовые ложки сахара
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 чайная ложка порошка горчицы
  • специи по вкусу
  • 1 лавровый лист
  • четверть столовой ложки 70% уксусной эссенции

Способ приготовления:

  1. Помидоры моем, чистим чеснок и лук. Эти овощи пропускаем через мясорубку до образования однородной массы.
  2. Вышедшую смесь ставим на огонь и варим в течение десяти минут. Вы заметите, что начал отделяться сок – его нужно удалить.
  3. Выключаем огонь. Перебиваем массу погружным блендером. Пропускаем через сито – чтобы очистить кетчуп от кожуры и семян.
  4. В смесь вводим три больших ложки сахара, по одной маленькой ложке соли и порошка горчицы, лавровый лист (одну штуку). Добавляем любые специи по вкусу.
  5. Снова отправляем заготовку на огонь и готовим в течение десяти минут. В конце убираем лавровый лист и вводим четверть ложки 70 уксуса и перемешиваем.

Кетчуп переливаем в стерильные банки и бутылки. Пока заготовка не остынет, банки или бутылки следует держать в перевернутом виде. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное смородиновое варенье.

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#Рецепт #Помидоры #Кетчуп #Заготовки на зиму