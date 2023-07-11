Без капли химии: простой рецепт домашнего кетчупа на зиму
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Сохраните себе этот рецепт – он точно пригодится
Мы рассказывали, как приготовить идеальный соус для кабачков. Следующий рецепт кетчупа универсален – его можно даже закрыть на зиму.
Этот томатный соус имеет насыщенный и приятный вкус, а в составе ничего лишнего, в отличие от магазинных аналогов. Вы точно будете знать, что положили туда только качественные продукты. Рецептом поделились на Pixelinform.
Ингредиенты:
- 3 кг помидоров
- 1 головка чеснока
- 1 луковица
- 3 столовые ложки сахара
- 1 чайная ложка соли
- 1 чайная ложка порошка горчицы
- специи по вкусу
- 1 лавровый лист
- четверть столовой ложки 70% уксусной эссенции
Способ приготовления:
- Помидоры моем, чистим чеснок и лук. Эти овощи пропускаем через мясорубку до образования однородной массы.
- Вышедшую смесь ставим на огонь и варим в течение десяти минут. Вы заметите, что начал отделяться сок – его нужно удалить.
- Выключаем огонь. Перебиваем массу погружным блендером. Пропускаем через сито – чтобы очистить кетчуп от кожуры и семян.
- В смесь вводим три больших ложки сахара, по одной маленькой ложке соли и порошка горчицы, лавровый лист (одну штуку). Добавляем любые специи по вкусу.
- Снова отправляем заготовку на огонь и готовим в течение десяти минут. В конце убираем лавровый лист и вводим четверть ложки 70 уксуса и перемешиваем.
Кетчуп переливаем в стерильные банки и бутылки. Пока заготовка не остынет, банки или бутылки следует держать в перевернутом виде. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное смородиновое варенье.