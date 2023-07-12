Модный напиток без затрат на путешествие: невероятный рецепт корейского кофе дальгона
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Готовить такой потрясающий кофе не дольше, чем ваш привычный
Если вы хотите разнообразить ваше утреннее меню, попробуйте кофе дальгона — взбитый кофейный напиток, очень популярный в Южной Корее. Появление названия этого напитка приписывают южнокорейскому актеру Чжону Иль У, заказавшему взбитый кофе в закусочной Макао. Именно он и сравнил вкус кофе со вкусом дальгоны — корейских сладостей, которые готовится из растопленного сахара и пищевой соды.
На приготовление дальгоны по рецепту "Мета" вам понадобиться примерно столько же времени, сколько на утренние процедуры. При этом вам понадобятся только растворимый кофе, сахар, вода, лед и молоко. По желанию можете добавить шоколад или ваниль.
Как приготовить кофе дальгона
Ингредиенты:
- растворимый кофе — 4 упаковки;
- сахар-песок — 2 ст.л;
- кипяток — 2 ст.л;
- лед, корица, молоко.
Способ приготовления:
- Извлеките содержимое пакетиков в глубокую миску и смешайте с сахаром.
- Залейте все горячей водой и взбейте до однородности ручным миксером или венчиком около 2 минут до пышной текстуры.
- Прозрачный стеклянный стакан наполните молоком с кубиками льда, а сверху аккуратно залейте кофе. По желанию можете притрусить тертым шоколадом или корицей для вкуса.
Кстати, потрясающий шоколад можно приготовить и дома. Понадобиться вам всего четыре ингредиента и немного времени.