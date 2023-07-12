Сэкономите на пиццерие и доставке: ленивее рецепта пиццы вы не найдете
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Невероятно простое и быстрое в приготовлении блюдо
Пицца – это всем известное итальянское блюдо, состоящее из теста, покрытое сыром, томатами и другими ингредиентами. Рецепты пиццы в настоящее время исчисляются не сотнями, а уже тысячами. А что делать, если не хочется копаться с тестом?
"Бабусині рецепти" советуют заменить его на батон. За максимально короткое время вы сможете приготовить фантастически вкусную пиццу, которой будут в восторге и вы, и ваши дети. Попробуем?
Как приготовить пиццу из батона
Ингредиенты:
- батон – 1 шт.;
- кетчуп – 2 ст.л.;
- колбаса – 150 г.;
- соленый огурец – 1 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- молоко – 3 ст.л.;
- петрушка – 15 г.;
- соль – 1/3 ч.л.;
- сыр – 100 г.
Способ приготовления:
- Батон необходимо разрезать пополам вдоль. Мякоть немного убрать — из батона должна получиься "лодочка".
- Нужно положить батон на застеленный пергаментной бумагой противень и смазать кетчупом.
- На кетчуп положить изрезанную в произвольной форме колбасу.
- Сверху на кобасу следует выложить слой нарезанных кусочками огурцов, дальше – шар нарезанных помидоров.
- Для заливки в миску необходимо разбить яйца, посолить, добавить зелень, молоко и перемешать. Заправкой равномерно пропитайте обе половинки батона.
- Пиццу посыпать творогом и отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой сыр лучше всего использовать для приготовления пиццы. Следуя этим хитростям, вы будете готовить блюдо лучше, чем в пиццериях.