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Сэкономите на пиццерие и доставке: ленивее рецепта пиццы вы не найдете

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Пицца из батона - достойная замена классическому блюду
Пицца из батона - достойная замена классическому блюду. Фото babusyni-retsepty

Невероятно простое и быстрое в приготовлении блюдо

Пицца – это всем известное итальянское блюдо, состоящее из теста, покрытое сыром, томатами и другими ингредиентами. Рецепты пиццы в настоящее время исчисляются не сотнями, а уже тысячами. А что делать, если не хочется копаться с тестом?

"Бабусині рецепти" советуют заменить его на батон. За максимально короткое время вы сможете приготовить фантастически вкусную пиццу, которой будут в восторге и вы, и ваши дети. Попробуем?

Как приготовить пиццу из батона

Ингредиенты:

  • батон – 1 шт.;
  • кетчуп – 2 ст.л.;
  • колбаса – 150 г.;
  • соленый огурец – 1 шт.;
  • помидоры – 2 шт.;
  • яйца – 3 шт.;
  • молоко – 3 ст.л.;
  • петрушка – 15 г.;
  • соль – 1/3 ч.л.;
  • сыр – 100 г.

Способ приготовления:

  1. Батон необходимо разрезать пополам вдоль. Мякоть немного убрать — из батона должна получиься "лодочка".
  2. Нужно положить батон на застеленный пергаментной бумагой противень и смазать кетчупом.
  3. На кетчуп положить изрезанную в произвольной форме колбасу.
  4. Сверху на кобасу следует выложить слой нарезанных кусочками огурцов, дальше – шар нарезанных помидоров.
  5. Для заливки в миску необходимо разбить яйца, посолить, добавить зелень, молоко и перемешать. Заправкой равномерно пропитайте обе половинки батона.
  6. Пиццу посыпать творогом и отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой сыр лучше всего использовать для приготовления пиццы. Следуя этим хитростям, вы будете готовить блюдо лучше, чем в пиццериях.

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#Рецепт #Пицца #Батон #Готовим дома