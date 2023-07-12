Сэкономите на пиццерие и доставке: ленивее рецепта пиццы вы не найдете

Невероятно простое и быстрое в приготовлении блюдо

Пицца – это всем известное итальянское блюдо, состоящее из теста, покрытое сыром, томатами и другими ингредиентами. Рецепты пиццы в настоящее время исчисляются не сотнями, а уже тысячами. А что делать, если не хочется копаться с тестом?

"Бабусині рецепти" советуют заменить его на батон. За максимально короткое время вы сможете приготовить фантастически вкусную пиццу, которой будут в восторге и вы, и ваши дети. Попробуем?

Как приготовить пиццу из батона

Ингредиенты:

батон – 1 шт.;

кетчуп – 2 ст.л.;

колбаса – 150 г.;

соленый огурец – 1 шт.;

помидоры – 2 шт.;

яйца – 3 шт.;

молоко – 3 ст.л.;

петрушка – 15 г.;

соль – 1/3 ч.л.;

сыр – 100 г.

Способ приготовления:

Батон необходимо разрезать пополам вдоль. Мякоть немного убрать — из батона должна получиься "лодочка". Нужно положить батон на застеленный пергаментной бумагой противень и смазать кетчупом. На кетчуп положить изрезанную в произвольной форме колбасу. Сверху на кобасу следует выложить слой нарезанных кусочками огурцов, дальше – шар нарезанных помидоров. Для заливки в миску необходимо разбить яйца, посолить, добавить зелень, молоко и перемешать. Заправкой равномерно пропитайте обе половинки батона. Пиццу посыпать творогом и отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой сыр лучше всего использовать для приготовления пиццы. Следуя этим хитростям, вы будете готовить блюдо лучше, чем в пиццериях.