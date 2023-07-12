Вам даже варить не придется: три необычных способа приготовления кукурузы
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Вкусно и невероятно быстро!
В Украине уже начинается сезон одного из самых любимых летних лакомств – кукурузы. Это простейший в приготовлении, но очень ценный и полезный продукт. Ее можно сварить, пожарить, сделать муку, варить каши и даже – законсервировать на зиму.
А вы знали, что кукурузу можно не только долго варить на плите? Вместе с FoodOboz поделимся 3 самыми быстрыми, простыми и очень необычными способами приготовления молодой кукурузы без варки.
Острая кукуруза в духовке
Это идеальный вариант к мясу в качестве гарнира.
Ингредиенты:
- молодая кукуруза – 2-3 шт.;
- сухой перец чили – 1/2 ч. л.;
- растительное масло – 1-2 ст. л.;
- сливочное масло – 50-80 г;
- соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Кукурузу очистите, початки поломайте или нарежьте на 3-4 части в зависимости от размера.
- Выложите на противень, щедро смажьте солью и перцем, смажьте растительным масло и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.
- За 10 минут до готовности достаньте кукурузу и полейте растопленным сливочным маслом и отправьте назад в духовку.
- Перед подачей еще можно присолит по вкусу.
Кукуруза на гриле
Ингредиенты:
- молодая кукуруза – 2-3 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- паприка – 1 ст. л.;
- сливочное масло – 50 г.
Способ приготовления:
- Смешайте паприку с солью, тщательно перемешайте.
- Растопите сливочное масло и добавьте туда же, перемешайте.
- Почистите кукурузу, при желании поломайте пополам, щедро смажьте острым соусом.
- Выложите на сетку и жарьте около 15 минут с двух сторон, переодически переворачивая.
- Перед подачей еще можно присолить по вкусу.
Кукуруза на мангале в початках
Это самый простой и максимально быстрый способ приготовления блюда.
Ингредиенты:
- кукуруза – 2-3 шт.;
- вода – 1,5 л;
- соль – 1 ч. л.;
- сливочное масло – 50 г.
Способ приготовления:
- В большой миске замочите целую, не очищенную кукурузу на 30 минут — так она при жарке останется очень сочной. По истечению времени – аккуратно разверните листочки, но не рвите.
- Растопите сливочное масло и аккуратно смажьте кукурузу. Затем листики сверните обратно и перевяжите пищевой нитью так, что бы они в процессе приготовления не раскрылись.
- Выложите их на мангал и запекайте около 20-25 минут до полной готовности.
Кукуруза вкусна как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к любимой запеченной курице. Приятного аппетита!