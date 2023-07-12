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Вам даже варить не придется: три необычных способа приготовления кукурузы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Варка - не единственный способ приготовить кукурузу
Варка - не единственный способ приготовить кукурузу. Фото Depositphotos

Вкусно и невероятно быстро!

В Украине уже начинается сезон одного из самых любимых летних лакомств – кукурузы. Это простейший в приготовлении, но очень ценный и полезный продукт. Ее можно сварить, пожарить, сделать муку, варить каши и даже – законсервировать на зиму.

А вы знали, что кукурузу можно не только долго варить на плите? Вместе с FoodOboz поделимся 3 самыми быстрыми, простыми и очень необычными способами приготовления молодой кукурузы без варки.

Острая кукуруза в духовке

Это идеальный вариант к мясу в качестве гарнира.

Ингредиенты:

  • молодая кукуруза – 2-3 шт.;
  • сухой перец чили – 1/2 ч. л.;
  • растительное масло – 1-2 ст. л.;
  • сливочное масло – 50-80 г;
  • соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Кукурузу очистите, початки поломайте или нарежьте на 3-4 части в зависимости от размера.
  2. Выложите на противень, щедро смажьте солью и перцем, смажьте растительным масло и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.
  3. За 10 минут до готовности достаньте кукурузу и полейте растопленным сливочным маслом и отправьте назад в духовку.
  4. Перед подачей еще можно присолит по вкусу.

Кукуруза на гриле

Ингредиенты:

  • молодая кукуруза – 2-3 шт.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • паприка – 1 ст. л.;
  • сливочное масло – 50 г.

Способ приготовления:

  1. Смешайте паприку с солью, тщательно перемешайте.
  2. Растопите сливочное масло и добавьте туда же, перемешайте.
  3. Почистите кукурузу, при желании поломайте пополам, щедро смажьте острым соусом.
  4. Выложите на сетку и жарьте около 15 минут с двух сторон, переодически переворачивая.
  5. Перед подачей еще можно присолить по вкусу.

Кукуруза на мангале в початках

Это самый простой и максимально быстрый способ приготовления блюда.

Ингредиенты:

  • кукуруза – 2-3 шт.;
  • вода – 1,5 л;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сливочное масло – 50 г.

Способ приготовления:​​​​​​​

  1. В большой миске замочите целую, не очищенную кукурузу на 30 минут — так она при жарке останется очень сочной. По истечению времени – аккуратно разверните листочки, но не рвите.
  2. Растопите сливочное масло и аккуратно смажьте кукурузу. Затем листики сверните обратно и перевяжите пищевой нитью так, что бы они в процессе приготовления не раскрылись.
  3. Выложите их на мангал и запекайте около 20-25 минут до полной готовности.

Кукуруза вкусна как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к любимой запеченной курице. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Кукуруза #Готовим дома