Вам даже варить не придется: три необычных способа приготовления кукурузы

Вкусно и невероятно быстро!

В Украине уже начинается сезон одного из самых любимых летних лакомств – кукурузы. Это простейший в приготовлении, но очень ценный и полезный продукт. Ее можно сварить, пожарить, сделать муку, варить каши и даже – законсервировать на зиму.

А вы знали, что кукурузу можно не только долго варить на плите? Вместе с FoodOboz поделимся 3 самыми быстрыми, простыми и очень необычными способами приготовления молодой кукурузы без варки.

Острая кукуруза в духовке

Это идеальный вариант к мясу в качестве гарнира.

Ингредиенты:

молодая кукуруза – 2-3 шт.;

сухой перец чили – 1/2 ч. л.;

растительное масло – 1-2 ст. л.;

сливочное масло – 50-80 г;

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Кукурузу очистите, початки поломайте или нарежьте на 3-4 части в зависимости от размера. Выложите на противень, щедро смажьте солью и перцем, смажьте растительным масло и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С. За 10 минут до готовности достаньте кукурузу и полейте растопленным сливочным маслом и отправьте назад в духовку. Перед подачей еще можно присолит по вкусу.

Кукуруза на гриле

Ингредиенты:

молодая кукуруза – 2-3 шт.;

соль – 1 ч. л.;

паприка – 1 ст. л.;

сливочное масло – 50 г.

Способ приготовления:

Смешайте паприку с солью, тщательно перемешайте. Растопите сливочное масло и добавьте туда же, перемешайте. Почистите кукурузу, при желании поломайте пополам, щедро смажьте острым соусом. Выложите на сетку и жарьте около 15 минут с двух сторон, переодически переворачивая. Перед подачей еще можно присолить по вкусу.

Кукуруза на мангале в початках

Это самый простой и максимально быстрый способ приготовления блюда.

Ингредиенты:

кукуруза – 2-3 шт.;

вода – 1,5 л;

соль – 1 ч. л.;

сливочное масло – 50 г.

Способ приготовления:​​​​​​​

В большой миске замочите целую, не очищенную кукурузу на 30 минут — так она при жарке останется очень сочной. По истечению времени – аккуратно разверните листочки, но не рвите. Растопите сливочное масло и аккуратно смажьте кукурузу. Затем листики сверните обратно и перевяжите пищевой нитью так, что бы они в процессе приготовления не раскрылись. Выложите их на мангал и запекайте около 20-25 минут до полной готовности.

Кукуруза вкусна как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к любимой запеченной курице. Приятного аппетита!