Сытный ужин за полчаса: для этого запеченного картофеля нужны всего три ингредиента

Всего полчаса времени — и гора картофеля на столе!

Картофель по-селянски – блюдо, популярное во всем мире. Картофель по-селянски обожают за румяную золотистую корочку, покрывающую каждый ломтик, и за нежный вкус внутри. Готовить блюдо невероятно просто, а подавать можно как самостоятельное блюдо или гарнир.

Чтобы приготовить картофель по-селянски по рецепту Shuba, необходимо только три ингредиента: картофель, масло и специи. Ради приготовления такого блюда не надо метаться полвечера на кухне, но на столе у вас появится самый вкусный картофель!

Как приготовить картофель по-селянски

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 1 кг;

оливковое масло — 4 ч. л.;

специи, чеснок сушеный, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Берем картофель чистим и нарезаем каждый картофель на 4 части. Разогреваем духовку на 200 °С. Готовим специи для картофеля: смешиваем соль, сушеный чеснок и специи для картофеля с маслом. Ииногда в специи для картофеля уже добавляют соль, поэтому перед использованием пробуем на соль или проверяем состав. Смешиваем масло со специями и картофелем — это удобнее сделать в кастрюле с крышкой. Хорошо взбалтываем и следим, чтобы все равномерно распределились. На застеленное фольгой дековыкладываем кусочки картофеля. Ставим деко в разогретую духовку на 40-50 минут. Вы поймете, что картофель готов, когда у него появится румяная корочка и она будет мягкая внутри.

Подаем теплой в качестве гарнира или самостоятельно со сметанным или любым другим соусом. При желании можете украсить блюдо зеленью. Приятного аппетита!