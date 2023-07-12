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Сытный ужин за полчаса: для этого запеченного картофеля нужны всего три ингредиента

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Картофель по-селянски - это просто, вкусно и сытно
Картофель по-селянски - это просто, вкусно и сытно. Фото shuba.life

Всего полчаса времени — и гора картофеля на столе!

Картофель по-селянски – блюдо, популярное во всем мире. Картофель по-селянски обожают за румяную золотистую корочку, покрывающую каждый ломтик, и за нежный вкус внутри. Готовить блюдо невероятно просто, а подавать можно как самостоятельное блюдо или гарнир.

Чтобы приготовить картофель по-селянски по рецепту Shuba, необходимо только три ингредиента: картофель, масло и специи. Ради приготовления такого блюда не надо метаться полвечера на кухне, но на столе у вас появится самый вкусный картофель!

Как приготовить картофель по-селянски

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель — 1 кг;
  • оливковое масло — 4 ч. л.;
  • специи, чеснок сушеный, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Берем картофель чистим и нарезаем каждый картофель на 4 части.
  2. Разогреваем духовку на 200 °С.
  3. Готовим специи для картофеля: смешиваем соль, сушеный чеснок и специи для картофеля с маслом. Ииногда в специи для картофеля уже добавляют соль, поэтому перед использованием пробуем на соль или проверяем состав.
  4. Смешиваем масло со специями и картофелем — это удобнее сделать в кастрюле с крышкой. Хорошо взбалтываем и следим, чтобы все равномерно распределились.
  5. На застеленное фольгой дековыкладываем кусочки картофеля.
  6. Ставим деко в разогретую духовку на 40-50 минут. Вы поймете, что картофель готов, когда у него появится румяная корочка и она будет мягкая внутри.

Подаем теплой в качестве гарнира или самостоятельно со сметанным или любым другим соусом. При желании можете украсить блюдо зеленью. Приятного аппетита!

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