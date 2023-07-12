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Будут такими же пышными на третий день: лучший рецепт теста для любимых пирожков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Самые вкусные пирожки получаются именно так!
Самые вкусные пирожки получаются именно так!. Фото Depositphotos

Другие рецепты не ищите — этот лучший

У вас тоже мысль о пухленьких пирожках в духовке вызывает самые теплые воспоминания? Наверное, у каждого есть своя история, где бабушка или мама воскресным утром готовит такие вкусности.

А хотите попробовать сами приготовить такие пирожки? В этом деле многое зависит именно от теста. "Школа життя" предлагает сделать нежное, эластичное сметанное тесто. С ним так легко работать, что справится даже начинающий. Что касается начинки, то здесь вы можете проявить фантазию и наполнить пирожки в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.

Как приготовить дрожжевое тесто на пирожки

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.;
  • сметана 20% жирности – 400 г;
  • мука – 0,8 кг;
  • дрожжи быстродействующие – 1 пакетик;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • теплая вода – 80 мл.

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Способ приготовления:

  1. Дрожжи разводим в теплой воде, добавляем чайную ложку сахара и даем постоять в теплом месте 15 минут.
  2. Отдельно взбиваем яйца, сахар и чайную ложку соли в хорошую пену. Добавляем сметану, перемешиваем, а затем эту смесь выливаем в дрожжи.
  3. Туда же добавляем муку, замешиваем и вымешиваем тесто и оставляем его на час в теплом месте, накрыв салфеткой. Тесто должно увеличиться в объеме.
  4. Лепим пирожки с любимой начинкой.
  5. Смазать яйцом, дать постоять 15 минут и отправить пирожки в духовку.

А чтобы пирожки долго не черствели, добавьте в тесто один ингредиент. Наслаждайтесь любимой выпечкой долго!

Теги:
#Рецепт #Тесто #Пирожки #Готовим дома