Будут такими же пышными на третий день: лучший рецепт теста для любимых пирожков
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Другие рецепты не ищите — этот лучший
У вас тоже мысль о пухленьких пирожках в духовке вызывает самые теплые воспоминания? Наверное, у каждого есть своя история, где бабушка или мама воскресным утром готовит такие вкусности.
А хотите попробовать сами приготовить такие пирожки? В этом деле многое зависит именно от теста. "Школа життя" предлагает сделать нежное, эластичное сметанное тесто. С ним так легко работать, что справится даже начинающий. Что касается начинки, то здесь вы можете проявить фантазию и наполнить пирожки в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.
Как приготовить дрожжевое тесто на пирожки
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- сметана 20% жирности – 400 г;
- мука – 0,8 кг;
- дрожжи быстродействующие – 1 пакетик;
- сахар – 3 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- теплая вода – 80 мл.
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Способ приготовления:
- Дрожжи разводим в теплой воде, добавляем чайную ложку сахара и даем постоять в теплом месте 15 минут.
- Отдельно взбиваем яйца, сахар и чайную ложку соли в хорошую пену. Добавляем сметану, перемешиваем, а затем эту смесь выливаем в дрожжи.
- Туда же добавляем муку, замешиваем и вымешиваем тесто и оставляем его на час в теплом месте, накрыв салфеткой. Тесто должно увеличиться в объеме.
- Лепим пирожки с любимой начинкой.
- Смазать яйцом, дать постоять 15 минут и отправить пирожки в духовку.
А чтобы пирожки долго не черствели, добавьте в тесто один ингредиент. Наслаждайтесь любимой выпечкой долго!