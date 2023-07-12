Такое блюдо не готовят даже в ресторане: рецепт необычного салата из свеклы и малины
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Кисло-сладкая малина и помидоры черри — залог необычного вкуса блюда
Если вы любите овощные блюда, вы наверняка любите и самые разнообразные витаминные салаты. А знаете ли вы, что при желании даже самое обычное такое блюдо можно превратить в кулинарный шедевр?
Например, если к обычной свекле добавить кисло-сладкую малину и помидоры черри, то получится невероятного вкуса салат. Легкое летнее блюдо по рецепту "Мета" станет прекрасным дополнением к полноценному обеду или ужину
Как приготовить салат из свеклы и малины
Ингредиенты
Для салата:
- салатная зелень — 150 г;
- томаты черри — 170 г;
- свекла — 3 шт.;
- миндаль — 50 г;
- тимьян, веточка — 2 г;
- малина — 170 г;
- авокадо — 2 шт.
Для заправки:
- малина — 18 г;
- тимьян, веточка — 1 г;
- мед — 25 г;
- белый винный уксус — 50 мл;
- соль — 2 г;
- оливковое масло — 50 мл.
Способ приготовления:
- Для заправки в банке с крышкой смешайте все ингредиенты. Встряхните смесь.
- Для салата отварите свеклу, пока она не станет мягкой. В конце переложите ее в холодную воду и снимите кожуру. Нарежьте тонкими кружочками и добавьте в салат.
- Помидоры и авокадо также нарежьте кружочками. Измельчите тимьян. Нарежьте миндаль.
- Положите все ингредиенты салата в миску с миксом зелени.
- Добавьте нужное количество заправки и перемешайте.
Подавайте блюдо с мешочками из лаваша с капустой и курицей и наслаждайтесь. Приятного аппетита!