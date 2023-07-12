Такое блюдо не готовят даже в ресторане: рецепт необычного салата из свеклы и малины

Кисло-сладкая малина и помидоры черри — залог необычного вкуса блюда

Если вы любите овощные блюда, вы наверняка любите и самые разнообразные витаминные салаты. А знаете ли вы, что при желании даже самое обычное такое блюдо можно превратить в кулинарный шедевр?

Например, если к обычной свекле добавить кисло-сладкую малину и помидоры черри, то получится невероятного вкуса салат. Легкое летнее блюдо по рецепту "Мета" станет прекрасным дополнением к полноценному обеду или ужину

Как приготовить салат из свеклы и малины

Ингредиенты

Для салата:

салатная зелень — 150 г;

томаты черри — 170 г;

свекла — 3 шт.;

миндаль — 50 г;

тимьян, веточка — 2 г;

малина — 170 г;

авокадо — 2 шт.

Для заправки:

малина — 18 г;

тимьян, веточка — 1 г;

мед — 25 г;

белый винный уксус — 50 мл;

соль — 2 г;

оливковое масло — 50 мл.

Способ приготовления:

Для заправки в банке с крышкой смешайте все ингредиенты. Встряхните смесь. Для салата отварите свеклу, пока она не станет мягкой. В конце переложите ее в холодную воду и снимите кожуру. Нарежьте тонкими кружочками и добавьте в салат. Помидоры и авокадо также нарежьте кружочками. Измельчите тимьян. Нарежьте миндаль. Положите все ингредиенты салата в миску с миксом зелени. Добавьте нужное количество заправки и перемешайте.

Подавайте блюдо с мешочками из лаваша с капустой и курицей и наслаждайтесь. Приятного аппетита!