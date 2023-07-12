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Такое блюдо не готовят даже в ресторане: рецепт необычного салата из свеклы и малины

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Необычный салат из свеклы и малины
Необычный салат из свеклы и малины. Фото Depositphotos

Кисло-сладкая малина и помидоры черри — залог необычного вкуса блюда

Если вы любите овощные блюда, вы наверняка любите и самые разнообразные витаминные салаты. А знаете ли вы, что при желании даже самое обычное такое блюдо можно превратить в кулинарный шедевр?

Например, если к обычной свекле добавить кисло-сладкую малину и помидоры черри, то получится невероятного вкуса салат. Легкое летнее блюдо по рецепту "Мета" станет прекрасным дополнением к полноценному обеду или ужину

Как приготовить салат из свеклы и малины

Ингредиенты

Для салата:

  • салатная зелень — 150 г;
  • томаты черри — 170 г;
  • свекла — 3 шт.;
  • миндаль — 50 г;
  • тимьян, веточка — 2 г;
  • малина — 170 г;
  • авокадо — 2 шт.

Для заправки:

  • малина — 18 г;
  • тимьян, веточка — 1 г;
  • мед — 25 г;
  • белый винный уксус — 50 мл;
  • соль — 2 г;
  • оливковое масло — 50 мл.

Способ приготовления:

  1. Для заправки в банке с крышкой смешайте все ингредиенты. Встряхните смесь.
  2. Для салата отварите свеклу, пока она не станет мягкой. В конце переложите ее в холодную воду и снимите кожуру. Нарежьте тонкими кружочками и добавьте в салат.
  3. Помидоры и авокадо также нарежьте кружочками. Измельчите тимьян. Нарежьте миндаль.
  4. Положите все ингредиенты салата в миску с миксом зелени.
  5. Добавьте нужное количество заправки и перемешайте.

Подавайте блюдо с мешочками из лаваша с капустой и курицей и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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