Даже закатывать не надо: бабушкин рецепт соленых и хрустящих огурцов на зиму
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Просто положите огурцы в банку и закройте крышкой
Маринованные огурцы умеют готовить многие кулинары. Существует невероятное количество рецептом и способов приготовления огурцов: их маринуют, солят, квасят, а также делают вкусных зимние салаты.
Сегодня вместе с Uaportal расскажем о том, как мариновали огурцы наши бабушки. Вы не поверите, но для этого рецепта даже не нужно стерилизовать банки и закатывать под крышки. Хрустящие соленые огурцы получатся без долгой процедуры их приготовления. Не верите? Проверьте!
Как закрыть огурцы на зиму без закатывания
Ингредиенты на одну трехлитровую банку:
- килограмм свежих огурцов;
- литр воды;
- 3 столовые ложки соли;
- 2-3 зубчика чеснока;
- веточка свежего укропа с соцветием;
- чайная ложка черного перца (зерна);
- чайная ложка семян горчицы;
- два листа хрена.
Способ приготовления:
- Огурцы хорошо промойте, если они велики, перережьте поперек. Если огурцы небольшие, можно оставить их целиком. В помытые и стерилизованные банки на низ вложите укроп и листья хрена и чеснок. В большой кастрюле соедините воду и соль. Добавьте черный перец и горчицу. Хорошо перемешайте.
- Переложите огурцы в банки, а сразу залейте рассолом. Закройте банку плотно капроновой крышкой и поставьте в темное и прохладное место на 24 часа. После перенесите в кладовую, где они будут храниться до зимы.
Еще один простой рецепт хрустящих соленых огурцов знают финны. Наслаждайтесь зимой вкуснейшей закуской!