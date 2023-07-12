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Даже закатывать не надо: бабушкин рецепт соленых и хрустящих огурцов на зиму

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Хрустящие огурцы на зиму готовить несложно
Хрустящие огурцы на зиму готовить несложно. Фото Depositphotos

Просто положите огурцы в банку и закройте крышкой

Маринованные огурцы умеют готовить многие кулинары. Существует невероятное количество рецептом и способов приготовления огурцов: их маринуют, солят, квасят, а также делают вкусных зимние салаты.

Сегодня вместе с Uaportal расскажем о том, как мариновали огурцы наши бабушки. Вы не поверите, но для этого рецепта даже не нужно стерилизовать банки и закатывать под крышки. Хрустящие соленые огурцы получатся без долгой процедуры их приготовления. Не верите? Проверьте!

Как закрыть огурцы на зиму без закатывания

Ингредиенты на одну трехлитровую банку:

  • килограмм свежих огурцов;
  • литр воды;
  • 3 столовые ложки соли;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • веточка свежего укропа с соцветием;
  • чайная ложка черного перца (зерна);
  • чайная ложка семян горчицы;
  • два листа хрена.

Способ приготовления:

  1. Огурцы хорошо промойте, если они велики, перережьте поперек. Если огурцы небольшие, можно оставить их целиком. В помытые и стерилизованные банки на низ вложите укроп и листья хрена и чеснок. В большой кастрюле соедините воду и соль. Добавьте черный перец и горчицу. Хорошо перемешайте.
  2. Переложите огурцы в банки, а сразу залейте рассолом. Закройте банку плотно капроновой крышкой и поставьте в темное и прохладное место на 24 часа. После перенесите в кладовую, где они будут храниться до зимы.

Еще один простой рецепт хрустящих соленых огурцов знают финны. Наслаждайтесь зимой вкуснейшей закуской!

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#Рецепт #Огурцы #Готовим дома