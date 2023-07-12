Даже закатывать не надо: бабушкин рецепт соленых и хрустящих огурцов на зиму

Просто положите огурцы в банку и закройте крышкой

Маринованные огурцы умеют готовить многие кулинары. Существует невероятное количество рецептом и способов приготовления огурцов: их маринуют, солят, квасят, а также делают вкусных зимние салаты.

Сегодня вместе с Uaportal расскажем о том, как мариновали огурцы наши бабушки. Вы не поверите, но для этого рецепта даже не нужно стерилизовать банки и закатывать под крышки. Хрустящие соленые огурцы получатся без долгой процедуры их приготовления. Не верите? Проверьте!

Как закрыть огурцы на зиму без закатывания

Ингредиенты на одну трехлитровую банку:

килограмм свежих огурцов;

литр воды;

3 столовые ложки соли;

2-3 зубчика чеснока;

веточка свежего укропа с соцветием;

чайная ложка черного перца (зерна);

чайная ложка семян горчицы;

два листа хрена.

Способ приготовления:

Огурцы хорошо промойте, если они велики, перережьте поперек. Если огурцы небольшие, можно оставить их целиком. В помытые и стерилизованные банки на низ вложите укроп и листья хрена и чеснок. В большой кастрюле соедините воду и соль. Добавьте черный перец и горчицу. Хорошо перемешайте. Переложите огурцы в банки, а сразу залейте рассолом. Закройте банку плотно капроновой крышкой и поставьте в темное и прохладное место на 24 часа. После перенесите в кладовую, где они будут храниться до зимы.

Еще один простой рецепт хрустящих соленых огурцов знают финны. Наслаждайтесь зимой вкуснейшей закуской!