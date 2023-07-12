Укр

Просто нарежьте и потрусите: для такого блюда кабачки не надо ни жарить, ни тушить

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Маринованные кабачки можно приготовить без суеты на кухне
Маринованные кабачки можно приготовить без суеты на кухне. Фото Depositphotos

Не только невероятно вкусно, но еще и просто готовятся

Кабачок по праву считается королем летнего сезона. Чего только не придумали из этого овоща – и непревзойденные оладьи, и вкусную пиццу. А какая получается кабачковая икра – просто язык можно проглотить!

Кабачки прекрасно справляются с ролью вкусной закуски. Стоит только их нарезать, стряхнуть в пакете – и фантастическое блюдо готово. Не верите? Приготовьте их по рецепту "Попоїсти" – и вы будете так готовить каждый день!

Как приготовить маринованные кабачки

Ингредиенты:

  • кабачки молодежи – 3 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • укроп – 1 пучок;
  • петрушка (зелень) – 1 пучок;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сахар – 0.5 ч. л.;
  • горчица в зернах – 1 ст. л.;
  • уксус яблочный 6% – 3 ст. л.;
  • перец черный молотый, красный горький перец молотый, паприка – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарезаем тонкими кружочками.
  2. Лук режем тонкими колечками.
  3. Лук и петрушку измельчаем.
  4. Складываем в пакет кабачки, лук и зелень, мелко измельченный чеснок. Солим, добавляем сахар, уксус и другие ингредиенты.
  5. Закрываем пакет и интенсивно встряхиваем, чтобы все хорошо перемешалось.
  6. Отправляем на 3-6 часов в холодильник, периодически перемешивая, чтобы маринад хорошо пропитывал все кабачки.

Такая закуска получается просто удивительной. Она отлично подходит к разным мясным блюдам, запеченному, отварному или жареному молодому картофелю, к шашлыкам, отбивным и другим гарнирам и блюдам.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Закуска #Готовим дома