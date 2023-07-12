Просто нарежьте и потрусите: для такого блюда кабачки не надо ни жарить, ни тушить

Не только невероятно вкусно, но еще и просто готовятся

Кабачок по праву считается королем летнего сезона. Чего только не придумали из этого овоща – и непревзойденные оладьи, и вкусную пиццу. А какая получается кабачковая икра – просто язык можно проглотить!

Кабачки прекрасно справляются с ролью вкусной закуски. Стоит только их нарезать, стряхнуть в пакете – и фантастическое блюдо готово. Не верите? Приготовьте их по рецепту "Попоїсти" – и вы будете так готовить каждый день!

Как приготовить маринованные кабачки

Ингредиенты:

кабачки молодежи – 3 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

укроп – 1 пучок;

петрушка (зелень) – 1 пучок;

чеснок – 2 зуб.;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 0.5 ч. л.;

горчица в зернах – 1 ст. л.;

уксус яблочный 6% – 3 ст. л.;

перец черный молотый, красный горький перец молотый, паприка – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки нарезаем тонкими кружочками. Лук режем тонкими колечками. Лук и петрушку измельчаем. Складываем в пакет кабачки, лук и зелень, мелко измельченный чеснок. Солим, добавляем сахар, уксус и другие ингредиенты. Закрываем пакет и интенсивно встряхиваем, чтобы все хорошо перемешалось. Отправляем на 3-6 часов в холодильник, периодически перемешивая, чтобы маринад хорошо пропитывал все кабачки.

Такая закуска получается просто удивительной. Она отлично подходит к разным мясным блюдам, запеченному, отварному или жареному молодому картофелю, к шашлыкам, отбивным и другим гарнирам и блюдам.