Просто нарежьте и потрусите: для такого блюда кабачки не надо ни жарить, ни тушить
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Не только невероятно вкусно, но еще и просто готовятся
Кабачок по праву считается королем летнего сезона. Чего только не придумали из этого овоща – и непревзойденные оладьи, и вкусную пиццу. А какая получается кабачковая икра – просто язык можно проглотить!
Кабачки прекрасно справляются с ролью вкусной закуски. Стоит только их нарезать, стряхнуть в пакете – и фантастическое блюдо готово. Не верите? Приготовьте их по рецепту "Попоїсти" – и вы будете так готовить каждый день!
Как приготовить маринованные кабачки
Ингредиенты:
- кабачки молодежи – 3 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- укроп – 1 пучок;
- петрушка (зелень) – 1 пучок;
- чеснок – 2 зуб.;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 0.5 ч. л.;
- горчица в зернах – 1 ст. л.;
- уксус яблочный 6% – 3 ст. л.;
- перец черный молотый, красный горький перец молотый, паприка – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачки нарезаем тонкими кружочками.
- Лук режем тонкими колечками.
- Лук и петрушку измельчаем.
- Складываем в пакет кабачки, лук и зелень, мелко измельченный чеснок. Солим, добавляем сахар, уксус и другие ингредиенты.
- Закрываем пакет и интенсивно встряхиваем, чтобы все хорошо перемешалось.
- Отправляем на 3-6 часов в холодильник, периодически перемешивая, чтобы маринад хорошо пропитывал все кабачки.
Такая закуска получается просто удивительной. Она отлично подходит к разным мясным блюдам, запеченному, отварному или жареному молодому картофелю, к шашлыкам, отбивным и другим гарнирам и блюдам.