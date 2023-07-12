Рецепт вкуснейших лангошей: закарпатское блюдо, которое накормит всю семью

Хороший быстрый завтрак на всю семью

Мы рассказывали, как приготовить традиционную скрипку. Лангош – еще одно аутентичное закарпатское блюдо.

Это лепешка из дрожжевого теста, которая жарится в масле. Подают его чаще всего с чесночным соусом, сметаной, сыром или со всеми этими ингредиентами вместе. Рецептом поделились на портале smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

250 г пшеничной муки;

150 граммов картофельного пюре;

6 граммов свежих дрожжей;

100 г молока;

½ чайной ложки сахара;

2 зубчика чеснока;

4 ложки сметаны;

200 г твердого сыра;

соль;

молотая паприка;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Для теста соединяем теплое молоко, дрожжи, сахар и соль. Добавляем в смесь картофельное пюре и все перемешиваем. Небольшими порциями добавляем в смесь муку, замешивая тесто. Оно получится немного липким и мягким. Перекладываем тесто в миску, накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1 – 2 часа. Когда тесто отдохнет, разогреваем масло для жарки лангошей. Щедро посыпаем столешницу мукой и выкладываем на нее тесто. Разделяем его на четыре части. Руками, без помощи скалки, растягиваем каждую часть теста и формируем округлые лангоши. Серединку немного приминаем пальцами. Когда температура масла достигнет 180 градусов, можно жарить лангоши. Обжариваем их с обеих сторон во фритюре и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Смешиваем сметану и пропущенный через пресс чеснок. Готовые лепешки смазываем этим соусом. Обильно посыпаем их тертым сыром и молотой паприкой.

Блюдо получается невероятно вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный яблочный рулет.