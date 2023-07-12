Рецепт вкуснейших лангошей: закарпатское блюдо, которое накормит всю семью
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Хороший быстрый завтрак на всю семью
Мы рассказывали, как приготовить традиционную скрипку. Лангош – еще одно аутентичное закарпатское блюдо.
Это лепешка из дрожжевого теста, которая жарится в масле. Подают его чаще всего с чесночным соусом, сметаной, сыром или со всеми этими ингредиентами вместе. Рецептом поделились на портале smachnonews.24tv.ua.
Ингредиенты:
- 250 г пшеничной муки;
- 150 граммов картофельного пюре;
- 6 граммов свежих дрожжей;
- 100 г молока;
- ½ чайной ложки сахара;
- 2 зубчика чеснока;
- 4 ложки сметаны;
- 200 г твердого сыра;
- соль;
- молотая паприка;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Для теста соединяем теплое молоко, дрожжи, сахар и соль. Добавляем в смесь картофельное пюре и все перемешиваем.
- Небольшими порциями добавляем в смесь муку, замешивая тесто. Оно получится немного липким и мягким.
- Перекладываем тесто в миску, накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1 – 2 часа. Когда тесто отдохнет, разогреваем масло для жарки лангошей.
- Щедро посыпаем столешницу мукой и выкладываем на нее тесто. Разделяем его на четыре части.
- Руками, без помощи скалки, растягиваем каждую часть теста и формируем округлые лангоши. Серединку немного приминаем пальцами.
- Когда температура масла достигнет 180 градусов, можно жарить лангоши. Обжариваем их с обеих сторон во фритюре и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.
- Смешиваем сметану и пропущенный через пресс чеснок. Готовые лепешки смазываем этим соусом. Обильно посыпаем их тертым сыром и молотой паприкой.
Блюдо получается невероятно вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный яблочный рулет.