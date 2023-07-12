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Рецепт вкуснейших лангошей: закарпатское блюдо, которое накормит всю семью

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Идеальный вариант для вкусного перекуса
Идеальный вариант для вкусного перекуса. Фото РБК-Украина

Хороший быстрый завтрак на всю семью

Мы рассказывали, как приготовить традиционную скрипку. Лангош – еще одно аутентичное закарпатское блюдо.

Это лепешка из дрожжевого теста, которая жарится в масле. Подают его чаще всего с чесночным соусом, сметаной, сыром или со всеми этими ингредиентами вместе. Рецептом поделились на портале smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

  • 250 г пшеничной муки;
  • 150 граммов картофельного пюре;
  • 6 граммов свежих дрожжей;
  • 100 г молока;
  • ½ чайной ложки сахара;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 4 ложки сметаны;
  • 200 г твердого сыра;
  • соль;
  • молотая паприка;
  • масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Для теста соединяем теплое молоко, дрожжи, сахар и соль. Добавляем в смесь картофельное пюре и все перемешиваем.
  2. Небольшими порциями добавляем в смесь муку, замешивая тесто. Оно получится немного липким и мягким.
  3. Перекладываем тесто в миску, накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1 – 2 часа. Когда тесто отдохнет, разогреваем масло для жарки лангошей.
  4. Щедро посыпаем столешницу мукой и выкладываем на нее тесто. Разделяем его на четыре части.
  5. Руками, без помощи скалки, растягиваем каждую часть теста и формируем округлые лангоши. Серединку немного приминаем пальцами.
  6. Когда температура масла достигнет 180 градусов, можно жарить лангоши. Обжариваем их с обеих сторон во фритюре и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.
  7. Смешиваем сметану и пропущенный через пресс чеснок. Готовые лепешки смазываем этим соусом. Обильно посыпаем их тертым сыром и молотой паприкой.

Блюдо получается невероятно вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный яблочный рулет.

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#Рецепт #Выпечка #Тесто