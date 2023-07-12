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Старинный украинский рецепт выпечки к чаю: готовим сладкие мандрыки с творогом и вишнями

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкуснятина по украинскому рецепту - мандрыки
Вкуснятина по украинскому рецепту - мандрыки. Фото shuba.life

Именно этой сладостью заканчивался летний Петров пост

Сегодня, 12 июля, христиане восточного обряда отмечают День Петра и Павла, который является окончанием Петрова поста. По древним украинским обычаям этот праздник следует отмечать необычной выпечкой — мандрыками.

У этих древних мини-пирогов много вариантов приготовления. Это могут быть песочные коржики или пышные печеные булочки или жареные пышки из творожного теста. Мандрыки могут быть с открытой начинкой или закрытыми, начиняют их сыром, фруктами, вареньем, маком, капустой, мясом. Shuba предлагает приготовить мандрыки с творогом и вишнями в тесте, замешанном на сметане и соде. Блюдо получится мягким и нежным, но только в случае, если вы достанете заранее сливочное масло, сметану, сыр и яйца из холодильника — они должны быть одинаковой комнатной температуры.

Как приготовить сладкие мандрыки с творогом и вишнями

Ингредиенты на 4 порции:

  • масло сливочное — 60 г;
  • мука — 320 г;
  • сода пищевая — 1/4 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сметана — 150 г;
  • яйца куриные — 1 шт.

Для начинки:

  • сыр кисломолочный — 200 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • вишня — 100 г;
  • крахмал — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло положите в миску и оставьте при комнатной температуре. Из вишен выньте косточки и оставьте ягоды в дуршлаге, чтобы стекал сок.
  2. Когда масло станет мягким, просейте на него смесь муки с содой и разрыхлителем, добавьте соль, сахар. Разотрите смесь в крошки. Добавьте в массу сметану по столовой ложке, яйцо и замесите мягкое не липнущее к рукам тесто.
  3. Разделите яйцо на желток и белок. В белок влейте немного воды и размешайте.
  4. Творог перетрите через сито или побейте блендером. Столовую ложку сахара разотрите с желтком и смешайте с творогом. Оставшуюся часть сахара смешайте с крахмалом и вишнями.
  5. Раскатайте тонко тесто, вырежьте стаканом кружочки, перенесите часть на противень с пергаментом. Выложите на середину кружочков творог, вдавите в него вишни. Смажьте край кружочков белком. Накройте начинку остальными кружочками и осторожно прижмите края вилкой, чтобы они слиплись. Смажьте мандрыки оставшимся белком, проколите сверху, чтобы выходил пар.
  6. Выпекайте мандрыки в предварительно разогретой духовке при температуре 180-200 °С до готовности.

Подавайте мандрыки с освежающим квасом или с крепким чаем с ромом. Приятного аппетита!

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