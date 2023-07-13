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Ленивые хачапури по-украински: рецепт оладий с сырной начинкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Оладьи с сырной начинкой быстро готовятся, а съедаются еще быстрее
Оладьи с сырной начинкой быстро готовятся, а съедаются еще быстрее. Фото shuba.life

Блюдо настолько интересно готовить, что дети с удовольствием вам помогут!

Вряд ли существует человек, который не пробовал хачапури по-аджарски. Это популярное грузинское блюдо завоевало сердца многих на планете.

Однако готовить его не так-то просто: нужно возиться с тестом, включать духовку. Возможно ли приготовить его проще? Да — рецепт Shuba предлагает приготовить оладьи с сырной начинкой. Они настолько по вкусу будут схожи с любимым хачапури, что вы не отличите ни с первого укуса, ни со второго. Попробуйте — и вы станете поклонником таких оладий.

Как приготовить оладьи с сырной начинкой

Ингредиенты на 6 порций

Для теста:

  • кефир — 150 мл;
  • сыр кисломолочный — 200 г;
  • мука пшеничная — 150 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • соль — 0.5 ч. л.;
  • сода пищевая — 0.5 ч. л.

Для начинки:

  • твердый тертый сыр — 120 г;
  • сметана 20% — 3 ст. л.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • укроп, пучок — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Для начинки помойте укроп, обсушите на полотенце и измельчите.
  2. На терке натрите сыр и к нему добавьте пропущенный через пресс чеснок. В сырную массу добавьте укроп, сметану и смешайте до однородности.
  3. Сформируйте сначала небольшие шарики, а затем приплюсните их, словно маленькие оладьи. Выложите на доску и пока отложите.
  4. Для теста в миске смешайте творог и яйца, добавьте соль и пюрируйте массу погружным блендером. В массу добавьте теплый или комнатной температуры кефир и муку с содой, все перемешайте до однородности.
  5. Сковороду хорошо разогрейте на огне и налейте масло так, чтобы оно покрыло дно.
  6. Выложите столовой ложкой тесто достаточно далеко друг от друга, поскольку они увеличиваются в размере.
  7. Сразу же на каждую оладью, немного вдавливая, положите подготовленные сырные шарики.
  8. Сверху налейте немного теста, чтобы закрыть начинку. Жарьте оладьи по 1-2 минуты с каждой стороны. Выкладывайте готовые оладьи с начинкой на бумажное полотенце.

Подавайте теплыми с любимым соусом. Приятного аппетита!

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