Ленивые хачапури по-украински: рецепт оладий с сырной начинкой
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Блюдо настолько интересно готовить, что дети с удовольствием вам помогут!
Вряд ли существует человек, который не пробовал хачапури по-аджарски. Это популярное грузинское блюдо завоевало сердца многих на планете.
Однако готовить его не так-то просто: нужно возиться с тестом, включать духовку. Возможно ли приготовить его проще? Да — рецепт Shuba предлагает приготовить оладьи с сырной начинкой. Они настолько по вкусу будут схожи с любимым хачапури, что вы не отличите ни с первого укуса, ни со второго. Попробуйте — и вы станете поклонником таких оладий.
Как приготовить оладьи с сырной начинкой
Ингредиенты на 6 порций
Для теста:
- кефир — 150 мл;
- сыр кисломолочный — 200 г;
- мука пшеничная — 150 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- соль — 0.5 ч. л.;
- сода пищевая — 0.5 ч. л.
Для начинки:
- твердый тертый сыр — 120 г;
- сметана 20% — 3 ст. л.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- укроп, пучок — 1 шт.
Способ приготовления:
- Для начинки помойте укроп, обсушите на полотенце и измельчите.
- На терке натрите сыр и к нему добавьте пропущенный через пресс чеснок. В сырную массу добавьте укроп, сметану и смешайте до однородности.
- Сформируйте сначала небольшие шарики, а затем приплюсните их, словно маленькие оладьи. Выложите на доску и пока отложите.
- Для теста в миске смешайте творог и яйца, добавьте соль и пюрируйте массу погружным блендером. В массу добавьте теплый или комнатной температуры кефир и муку с содой, все перемешайте до однородности.
- Сковороду хорошо разогрейте на огне и налейте масло так, чтобы оно покрыло дно.
- Выложите столовой ложкой тесто достаточно далеко друг от друга, поскольку они увеличиваются в размере.
- Сразу же на каждую оладью, немного вдавливая, положите подготовленные сырные шарики.
- Сверху налейте немного теста, чтобы закрыть начинку. Жарьте оладьи по 1-2 минуты с каждой стороны. Выкладывайте готовые оладьи с начинкой на бумажное полотенце.
Подавайте теплыми с любимым соусом. Приятного аппетита!