Ленивые хачапури по-украински: рецепт оладий с сырной начинкой

Блюдо настолько интересно готовить, что дети с удовольствием вам помогут!

Вряд ли существует человек, который не пробовал хачапури по-аджарски. Это популярное грузинское блюдо завоевало сердца многих на планете.

Однако готовить его не так-то просто: нужно возиться с тестом, включать духовку. Возможно ли приготовить его проще? Да — рецепт Shuba предлагает приготовить оладьи с сырной начинкой. Они настолько по вкусу будут схожи с любимым хачапури, что вы не отличите ни с первого укуса, ни со второго. Попробуйте — и вы станете поклонником таких оладий.

Как приготовить оладьи с сырной начинкой

Ингредиенты на 6 порций

Для теста:

кефир — 150 мл;

сыр кисломолочный — 200 г;

мука пшеничная — 150 г;

яйца куриные — 2 шт.;

соль — 0.5 ч. л.;

сода пищевая — 0.5 ч. л.

Для начинки:

твердый тертый сыр — 120 г;

сметана 20% — 3 ст. л.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

укроп, пучок — 1 шт.

Способ приготовления:

Для начинки помойте укроп, обсушите на полотенце и измельчите. На терке натрите сыр и к нему добавьте пропущенный через пресс чеснок. В сырную массу добавьте укроп, сметану и смешайте до однородности. Сформируйте сначала небольшие шарики, а затем приплюсните их, словно маленькие оладьи. Выложите на доску и пока отложите. Для теста в миске смешайте творог и яйца, добавьте соль и пюрируйте массу погружным блендером. В массу добавьте теплый или комнатной температуры кефир и муку с содой, все перемешайте до однородности. Сковороду хорошо разогрейте на огне и налейте масло так, чтобы оно покрыло дно. Выложите столовой ложкой тесто достаточно далеко друг от друга, поскольку они увеличиваются в размере. Сразу же на каждую оладью, немного вдавливая, положите подготовленные сырные шарики. Сверху налейте немного теста, чтобы закрыть начинку. Жарьте оладьи по 1-2 минуты с каждой стороны. Выкладывайте готовые оладьи с начинкой на бумажное полотенце.

Подавайте теплыми с любимым соусом. Приятного аппетита!