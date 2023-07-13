Просто положите йогурт на ночь в морозилку: простейший рецепт мороженого

Каждый раз — новые вкусы!

Летом мороженое может заменить любой десерт. Приготовить такую вкуснятину можно легко и просто дома, используя самые обычные ингредиенты.

Например, сегодня мы приготовим мороженое из йогурта по рецепту Uaportal. Для такой вкуснятины вам необходимо только купить любимый йогурт и оставить его с палочкой в морозильнике на ночь. На следующий день вы получите свежее и вкусное мороженое. Заинтригованы? Тогда пробуем.

Как приготовить мороженое из магазинного йогурта

Для начала выберите любимый йогурт. Это может быть продукт с любыми вкусами, которые вам нравятся: к примеру, фруктовый йогурт или йогурт с кусочками шоколада.

Снимите крышку с йогурта и вставьте в нее палочку. Если в йогурте нет палочки, используйте обычные деревянные палочки для мороженого (их можно купить в супермаркете).

Положите йогурт с палочкой в морозильную камеру морозильной камеры. Здесь важно, чтобы йогурт стоял вертикально и палочка была на достаточной глубине в массе. Оставьте в морозильной камере на ночь или на 6-8 часов — йогурт должен замерзнуть.

По истечению этого времени достаньте йогурт. Используйте деревянную палочку для того, чтобы достать мороженое из контейнера.

По желанию украсьте десерт. Вы можете добавить свежие фрукты, кусочки шоколада, орешки или сгущенное молоко. Экспериментируйте со вкусами йогурта и ищите любимый!