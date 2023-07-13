Ни грамма мяса, ни кусочка кабачка: рецепт таких котлет попросит даже теща
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Цветная капуста – просто источник витаминов. В этом овоще много витаминов и питательных веществ, поэтому блюда с ней не только вкусны, но и полезны. Да и приготовить из нее можно много удивительных блюд. К примеру, котлеты.
Удивлены? Попробуйте быстрый рецепт непревзойденных котлет от "Це Смак" и убедитесь в незаменимости цветной капусты на вашей кухне.
Как приготовить котлеты из цветной капусты
Ингредиенты на 8 порций:
- укроп – 0,5 пуч.;
- петрушка – 0,5 пуч.;
- цветная капуста – 750 г;
- яйцо – 2 шт.;
- пшеничная мука – 110 г;
- мускатный орех – 1 щепотка;
- паприка – 0,5 ч. л.;
- соль, черный перец молотый, подсолнечное масло – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Цветную капусту разберите на соцветия. Вскипятите воду, посолите ее и отварите в ней капусту. Откиньте вареный овощ на дуршлаг и сделайте из него пюре.
- Добавьте к капусте яйца, соль, перец, паприку, мускатный орех и муку. Измельчите укроп и петрушку и добавьте к овощному фаршу.
- С помощью ложки выложите фарш на сковороду и обжарьте котлеты с двух сторон, пока они не станут румяными.
Овощные котлеты можно подать в необычный гарнир — чечевицу, нут или фасоль или ароматный запеченный картофель. Приятного аппетита!