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Ни грамма мяса, ни кусочка кабачка: рецепт таких котлет попросит даже теща

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычные котлеты из цветной капусты
Необычные котлеты из цветной капусты. Фото Depositphotos

Вкусно, быстро, просто и полезно!

Цветная капуста – просто источник витаминов. В этом овоще много витаминов и питательных веществ, поэтому блюда с ней не только вкусны, но и полезны. Да и приготовить из нее можно много удивительных блюд. К примеру, котлеты.

Удивлены? Попробуйте быстрый рецепт непревзойденных котлет от "Це Смак" и убедитесь в незаменимости цветной капусты на вашей кухне.

Как приготовить котлеты из цветной капусты

Ингредиенты на 8 порций:

  • укроп – 0,5 пуч.;
  • петрушка – 0,5 пуч.;
  • цветная капуста – 750 г;
  • яйцо – 2 шт.;
  • пшеничная мука – 110 г;
  • мускатный орех – 1 щепотка;
  • паприка – 0,5 ч. л.;
  • соль, черный перец молотый, подсолнечное масло – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Цветную капусту разберите на соцветия. Вскипятите воду, посолите ее и отварите в ней капусту. Откиньте вареный овощ на дуршлаг и сделайте из него пюре.
  2. Добавьте к капусте яйца, соль, перец, паприку, мускатный орех и муку. Измельчите укроп и петрушку и добавьте к овощному фаршу.
  3. С помощью ложки выложите фарш на сковороду и обжарьте котлеты с двух сторон, пока они не станут румяными.

Овощные котлеты можно подать в необычный гарнир — чечевицу, нут или фасоль или ароматный запеченный картофель. Приятного аппетита!

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