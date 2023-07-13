Ни грамма мяса, ни кусочка кабачка: рецепт таких котлет попросит даже теща

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Цветная капуста – просто источник витаминов. В этом овоще много витаминов и питательных веществ, поэтому блюда с ней не только вкусны, но и полезны. Да и приготовить из нее можно много удивительных блюд. К примеру, котлеты.

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Как приготовить котлеты из цветной капусты

Ингредиенты на 8 порций:

укроп – 0,5 пуч.;

петрушка – 0,5 пуч.;

цветная капуста – 750 г;

яйцо – 2 шт.;

пшеничная мука – 110 г;

мускатный орех – 1 щепотка;

паприка – 0,5 ч. л.;

соль, черный перец молотый, подсолнечное масло – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Цветную капусту разберите на соцветия. Вскипятите воду, посолите ее и отварите в ней капусту. Откиньте вареный овощ на дуршлаг и сделайте из него пюре. Добавьте к капусте яйца, соль, перец, паприку, мускатный орех и муку. Измельчите укроп и петрушку и добавьте к овощному фаршу. С помощью ложки выложите фарш на сковороду и обжарьте котлеты с двух сторон, пока они не станут румяными.

Овощные котлеты можно подать в необычный гарнир — чечевицу, нут или фасоль или ароматный запеченный картофель. Приятного аппетита!