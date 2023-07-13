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Перекус на один кусь: перед этим секретным рецептом наггетсов из кабачков вы не устоите

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Замечательные наггетсы из кабачков
Замечательные наггетсы из кабачков. Фото shuba.life

Близкие никогда не догадаются, из чего блюдо

Нагетсы – очень популярная закуска. Обычно она готовится из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле.

Однако сегодня мы предлагаем приготовить это классическое блюдо совсем не из мяса, а из короля летнего сезона — кабачка. Такая вкусная и полезная закуска по рецепту Shuba не уступит по вкусу классическим наггетсам. Попробуйте, и вы сразу полюбите это легкое, но такое замечательное блюдо.

Как приготовить наггетсы из кабачков

Ингредиенты на 2 порции:

  • кабачки — 2 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • мука пшеничная — 5 ст. л.;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • копченая паприка — 1/2 ч. л.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для соуса

  • сметана — 3 ст. л.;
  • укроп, пучок — 1/4 шт.;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кабачки тщательно помойте, обсушите. Если хотите счистить кожицу с кабачков, разрежьте их поперек пополам. Каждую половину разрежьте на 4 части. Посыпьте солью и оставьте мариноваться на 20 минут.
  2. Натрите сыр на мелкую терку. Чеснок очистите от шелухи, пропустите через чеснокодавку. В миске смешайте панировочные сухари, тертый сыр, копченую паприку, измельченный чеснок.
  3. Яйца помойте, разбейте в миску, добавьте соль и перец. Взбейте смесь до появления первых пузырьков.
  4. Кабачок немного отожмите. Каждый кусочек окуните в яичную смесь, затем обваляйте в муке и панировочных сухарях.
  5. Разогрейте духовку до 210 градусов. Противень застелите пергаментом. Выложите кабачки на противень и запекайте 20 минут до появления хрустящей корочки.
  6. Для соуса очистите и измельчите чеснок, укроп помойте и нарежьте мелко. Смешайте сметану, чеснок и укроп, посолите и тщательно перемешайте.

Подавайте наггетсы с соусом и домашним хлебом. Приятного аппетита!

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