Перекус на один кусь: перед этим секретным рецептом наггетсов из кабачков вы не устоите

Близкие никогда не догадаются, из чего блюдо

Нагетсы – очень популярная закуска. Обычно она готовится из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле.

Однако сегодня мы предлагаем приготовить это классическое блюдо совсем не из мяса, а из короля летнего сезона — кабачка. Такая вкусная и полезная закуска по рецепту Shuba не уступит по вкусу классическим наггетсам. Попробуйте, и вы сразу полюбите это легкое, но такое замечательное блюдо.

Как приготовить наггетсы из кабачков

Ингредиенты на 2 порции:

кабачки — 2 шт.;

твердый сыр — 100 г;

яйца куриные — 3 шт.;

мука пшеничная — 5 ст. л.;

панировочные сухари — 100 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

копченая паприка — 1/2 ч. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для соуса

сметана — 3 ст. л.;

укроп, пучок — 1/4 шт.;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки тщательно помойте, обсушите. Если хотите счистить кожицу с кабачков, разрежьте их поперек пополам. Каждую половину разрежьте на 4 части. Посыпьте солью и оставьте мариноваться на 20 минут. Натрите сыр на мелкую терку. Чеснок очистите от шелухи, пропустите через чеснокодавку. В миске смешайте панировочные сухари, тертый сыр, копченую паприку, измельченный чеснок. Яйца помойте, разбейте в миску, добавьте соль и перец. Взбейте смесь до появления первых пузырьков. Кабачок немного отожмите. Каждый кусочек окуните в яичную смесь, затем обваляйте в муке и панировочных сухарях. Разогрейте духовку до 210 градусов. Противень застелите пергаментом. Выложите кабачки на противень и запекайте 20 минут до появления хрустящей корочки. Для соуса очистите и измельчите чеснок, укроп помойте и нарежьте мелко. Смешайте сметану, чеснок и укроп, посолите и тщательно перемешайте.

Подавайте наггетсы с соусом и домашним хлебом. Приятного аппетита!