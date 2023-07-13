Тот самый рецепт мясных котлет, который вы долго искали

Стоп поиску других рецептов — вы уже нашли идеальный

У вас тоже при словах детство и бабушкины вкусняшки вспоминаются ее незабываемые котлетки? Вот если бы приготовить такие же!

И это возможно вместе с "Бабусиними рецептами". Без удивительных ингредиентов в рецепте это блюдо потрясет вас своей сочностью и вкусом. Гарантируем: сколько бы вы рецептов не перепробовали, вы все равно вернетесь именно к этому!

Как приготовить котлеты

Ингредиенты:

фарш – 500 г;

молоко – 10 ст.л.;

панировочные сухари – 5 ст.л.;

лук репчатый – 1 шт.;

соль – 0,5 ч. л.;

чеснок – 2 зубчика;

мука – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Фарш и лук измельчаем в мясорубке, смешиваем продукты. Добавляем в фарш молоко, высыпаем панировочные сухари и соль. Выдавливаем в мясную массу через пресс зубчики чеснока, перемешиваем руками смесь. Формируем с помощью ложки маленькие котлеты. Котлеты обваливаем в муке. Разогреваем в сковороде 100 мл масла, выкладываем на поверхность котлеты. Обжариваем котлеты с обеих сторон к румяной корочке на среднем огне. Накрываем котлеты крышкой и тушим на медленном огне 10 минут.

Подавайте котлеты к любимому картофельному пюре. Приятного аппетита!