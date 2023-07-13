Тот самый рецепт мясных котлет, который вы долго искали
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Стоп поиску других рецептов — вы уже нашли идеальный
У вас тоже при словах детство и бабушкины вкусняшки вспоминаются ее незабываемые котлетки? Вот если бы приготовить такие же!
И это возможно вместе с "Бабусиними рецептами". Без удивительных ингредиентов в рецепте это блюдо потрясет вас своей сочностью и вкусом. Гарантируем: сколько бы вы рецептов не перепробовали, вы все равно вернетесь именно к этому!
Как приготовить котлеты
Ингредиенты:
- фарш – 500 г;
- молоко – 10 ст.л.;
- панировочные сухари – 5 ст.л.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- мука – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Фарш и лук измельчаем в мясорубке, смешиваем продукты. Добавляем в фарш молоко, высыпаем панировочные сухари и соль.
- Выдавливаем в мясную массу через пресс зубчики чеснока, перемешиваем руками смесь. Формируем с помощью ложки маленькие котлеты.
- Котлеты обваливаем в муке.
- Разогреваем в сковороде 100 мл масла, выкладываем на поверхность котлеты.
- Обжариваем котлеты с обеих сторон к румяной корочке на среднем огне.
- Накрываем котлеты крышкой и тушим на медленном огне 10 минут.
Подавайте котлеты к любимому картофельному пюре. Приятного аппетита!