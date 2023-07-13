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Тот самый рецепт мясных котлет, который вы долго искали

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Вкуснейшие сочные котлеты
Вкуснейшие сочные котлеты. Фото babusyni-retsepty

Стоп поиску других рецептов — вы уже нашли идеальный

У вас тоже при словах детство и бабушкины вкусняшки вспоминаются ее незабываемые котлетки? Вот если бы приготовить такие же!

И это возможно вместе с "Бабусиними рецептами". Без удивительных ингредиентов в рецепте это блюдо потрясет вас своей сочностью и вкусом. Гарантируем: сколько бы вы рецептов не перепробовали, вы все равно вернетесь именно к этому!

Как приготовить котлеты

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г;
  • молоко – 10 ст.л.;
  • панировочные сухари – 5 ст.л.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • мука – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Фарш и лук измельчаем в мясорубке, смешиваем продукты. Добавляем в фарш молоко, высыпаем панировочные сухари и соль.
  2. Выдавливаем в мясную массу через пресс зубчики чеснока, перемешиваем руками смесь. Формируем с помощью ложки маленькие котлеты.
  3. Котлеты обваливаем в муке.
  4. Разогреваем в сковороде 100 мл масла, выкладываем на поверхность котлеты.
  5. Обжариваем котлеты с обеих сторон к румяной корочке на среднем огне.
  6. Накрываем котлеты крышкой и тушим на медленном огне 10 минут.

Подавайте котлеты к любимому картофельному пюре. Приятного аппетита!

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