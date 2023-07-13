"Золотое" сочетание: блюдо из кабачков, после которого гости оближут тарелку

Прекрасный вариант перекуса или закуски

Сейчас, в сезон кабачков чуть ли не каждое второе блюдо содержит этот вкусный и полезный овощ. Если вы готовили вкусный кабачковый торт и оригинальные кабачки по-французски, обратите внимание на этот рецепт теплого овощного салата.

Блюдо подходит как горячим, так и холодным. Сочетание вкусов выходит невероятное. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

2 молодых кабачки

2 морковки

2 луковицы

250 г шампиньонов

соль, перец — по вкусу

подсолнечное масло — для жарки

Способ приготовления:

Морковь чистим от кожуры и натираем на крупной терке. Лук нарезаем кубиками, солим. Тушим овощи вместе под крышкой — на масле и медленном огне. Потом к овощам добавляем разрезанные пополам грибы. Тушим их, пока не пустят сок. Тем временем кабачки нарезаем кружочками. Добавляем их в овощную массу и тушим — не более 5 минут. Они должны остаться хрустящими.

В самом конце приправляем блюдо солью и перцем. Блюдо получается очень вкусным. Также мы делились рецептом пикантной кабачковой заготовки.