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"Золотое" сочетание: блюдо из кабачков, после которого гости оближут тарелку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Блюдо вкусное как холодным, так и горячим
Блюдо вкусное как холодным, так и горячим. Фото Сегодня

Прекрасный вариант перекуса или закуски

Сейчас, в сезон кабачков чуть ли не каждое второе блюдо содержит этот вкусный и полезный овощ. Если вы готовили вкусный кабачковый торт и оригинальные кабачки по-французски, обратите внимание на этот рецепт теплого овощного салата.

Блюдо подходит как горячим, так и холодным. Сочетание вкусов выходит невероятное. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачки
  • 2 морковки
  • 2 луковицы
  • 250 г шампиньонов
  • соль, перец — по вкусу
  • подсолнечное масло — для жарки

Способ приготовления:

  1. Морковь чистим от кожуры и натираем на крупной терке. Лук нарезаем кубиками, солим.
  2. Тушим овощи вместе под крышкой — на масле и медленном огне. Потом к овощам добавляем разрезанные пополам грибы. Тушим их, пока не пустят сок.
  3. Тем временем кабачки нарезаем кружочками. Добавляем их в овощную массу и тушим — не более 5 минут. Они должны остаться хрустящими.

В самом конце приправляем блюдо солью и перцем. Блюдо получается очень вкусным. Также мы делились рецептом пикантной кабачковой заготовки.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Салат #Закуска