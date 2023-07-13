"Золотое" сочетание: блюдо из кабачков, после которого гости оближут тарелку
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Прекрасный вариант перекуса или закуски
Сейчас, в сезон кабачков чуть ли не каждое второе блюдо содержит этот вкусный и полезный овощ. Если вы готовили вкусный кабачковый торт и оригинальные кабачки по-французски, обратите внимание на этот рецепт теплого овощного салата.
Блюдо подходит как горячим, так и холодным. Сочетание вкусов выходит невероятное. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачки
- 2 морковки
- 2 луковицы
- 250 г шампиньонов
- соль, перец — по вкусу
- подсолнечное масло — для жарки
Способ приготовления:
- Морковь чистим от кожуры и натираем на крупной терке. Лук нарезаем кубиками, солим.
- Тушим овощи вместе под крышкой — на масле и медленном огне. Потом к овощам добавляем разрезанные пополам грибы. Тушим их, пока не пустят сок.
- Тем временем кабачки нарезаем кружочками. Добавляем их в овощную массу и тушим — не более 5 минут. Они должны остаться хрустящими.
В самом конце приправляем блюдо солью и перцем. Блюдо получается очень вкусным. Также мы делились рецептом пикантной кабачковой заготовки.