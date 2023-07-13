Родные съедят вместе с тарелкой: простая запеканка с пряным фаршем на ужин
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Идеально, если нет сил готовить сложные блюда
Домашняя запеканка – это типичная комфортная еда, которая дарит чувство уюта и наслаждения. Если вы уже готовили блюдо с рисом и ветчиной, обратите внимание на этот рецепт.
Запеканка получается очень сытной и изысканной. Для этого рецепта вы можете взять любой фарш: свиной, говяжий или телячий. Рецептом поделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Мясной фарш — 600 г
- Томаты целые очищенные в собственном соке — 4 шт.
- Вино красное сухое – 100 мл.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок, зубчики – 2 шт.
- Масло подсолнечное — 50 мл
- Перец черный, горошек – 8 шт.
- Перец душистый, горошек – 4 шт.
- Соль, каенский перец, корица — по вкусу
Для теста:
- Мука кукурузная — 160 г
- Мука пшеничная — 80 г
- Молоко — 125 мл
- Яйца куриные – 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Разрыхлитель — 10 г
- Сыр чедер — 150 г
Способ приготовления:
- Лук и чеснок почистите и измельчите. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте до мягкости. Добавьте фарш и жарьте, помешивая, еще 5 минут.
- Специи растолчите вместе с солью и добавьте в фарш. Помидоры нарежьте кусочками и положите в фарш. Перемешайте и тушите 15 минут.
- Для поленты смешайте кукурузную и пшеничную муку, добавьте разрыхлитель, соль, молоко, яйцо и хорошо размешайте. Всыпьте половину тертого творога и перемешайте.
В форму для запекания выложите фарш, на него ложкой разложите тесто. Разровняйте поверхность и посыпьте оставшимися тёртыми сырами. Запекайте 30 минут при 180°C. Запеканку вкуснее всего подавать теплой. Также мы рассказывали, как готовить закарпатские лангоши.