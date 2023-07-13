Родные съедят вместе с тарелкой: простая запеканка с пряным фаршем на ужин

Идеально, если нет сил готовить сложные блюда

Домашняя запеканка – это типичная комфортная еда, которая дарит чувство уюта и наслаждения. Если вы уже готовили блюдо с рисом и ветчиной, обратите внимание на этот рецепт.

Запеканка получается очень сытной и изысканной. Для этого рецепта вы можете взять любой фарш: свиной, говяжий или телячий. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Мясной фарш — 600 г

Томаты целые очищенные в собственном соке — 4 шт.

Вино красное сухое – 100 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок, зубчики – 2 шт.

Масло подсолнечное — 50 мл

Перец черный, горошек – 8 шт.

Перец душистый, горошек – 4 шт.

Соль, каенский перец, корица — по вкусу

Для теста:

Мука кукурузная — 160 г

Мука пшеничная — 80 г

Молоко — 125 мл

Яйца куриные – 1 шт.

Соль — по вкусу

Разрыхлитель — 10 г

Сыр чедер — 150 г

Способ приготовления:

Лук и чеснок почистите и измельчите. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте до мягкости. Добавьте фарш и жарьте, помешивая, еще 5 минут. Специи растолчите вместе с солью и добавьте в фарш. Помидоры нарежьте кусочками и положите в фарш. Перемешайте и тушите 15 минут. Для поленты смешайте кукурузную и пшеничную муку, добавьте разрыхлитель, соль, молоко, яйцо и хорошо размешайте. Всыпьте половину тертого творога и перемешайте.

В форму для запекания выложите фарш, на него ложкой разложите тесто. Разровняйте поверхность и посыпьте оставшимися тёртыми сырами. Запекайте 30 минут при 180°C. Запеканку вкуснее всего подавать теплой. Также мы рассказывали, как готовить закарпатские лангоши.