Укр

Родные съедят вместе с тарелкой: простая запеканка с пряным фаршем на ужин

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
От такого блюда никто не откажется
От такого блюда никто не откажется

Идеально, если нет сил готовить сложные блюда

Домашняя запеканка – это типичная комфортная еда, которая дарит чувство уюта и наслаждения. Если вы уже готовили блюдо с рисом и ветчиной, обратите внимание на этот рецепт.

Запеканка получается очень сытной и изысканной. Для этого рецепта вы можете взять любой фарш: свиной, говяжий или телячий. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

  • Мясной фарш — 600 г
  • Томаты целые очищенные в собственном соке — 4 шт.
  • Вино красное сухое – 100 мл.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок, зубчики – 2 шт.
  • Масло подсолнечное — 50 мл
  • Перец черный, горошек – 8 шт.
  • Перец душистый, горошек – 4 шт.
  • Соль, каенский перец, корица — по вкусу

Для теста:

  • Мука кукурузная — 160 г
  • Мука пшеничная — 80 г
  • Молоко — 125 мл
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Сыр чедер — 150 г

Способ приготовления:

  1. Лук и чеснок почистите и измельчите. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте до мягкости. Добавьте фарш и жарьте, помешивая, еще 5 минут.
  2. Специи растолчите вместе с солью и добавьте в фарш. Помидоры нарежьте кусочками и положите в фарш. Перемешайте и тушите 15 минут.
  3. Для поленты смешайте кукурузную и пшеничную муку, добавьте разрыхлитель, соль, молоко, яйцо и хорошо размешайте. Всыпьте половину тертого творога и перемешайте.

В форму для запекания выложите фарш, на него ложкой разложите тесто. Разровняйте поверхность и посыпьте оставшимися тёртыми сырами. Запекайте 30 минут при 180°C. Запеканку вкуснее всего подавать теплой. Также мы рассказывали, как готовить закарпатские лангоши.

Теги:
#Рецепт #Ужин #Запеканка #Фарш