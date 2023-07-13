Всего 10 минут – и готово: самый простой мясной пирог из горсти фарша

Прекрасный вариант сытного ужина

Мясные пироги и запеканки – отличный вариант скорого ужина. Если вы уже готовили вкусную запеканку с ветчиной, обратите внимание на этот рецепт простого пирога.

SHUBA советует готовить пирог с куриным или индюшачьим фаршем, и вы можете выбрать любой, который вам нравится. Блюдо получается сытным и вкусным.

Ингредиенты:

Мука – 1 стакан

Кефир — 1 стакан

Сода пищевая – 1 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Яйцо куриное, крупное – 2 шт.

Мясной фарш – 300 г

Лук желтый репчатый — 2 г

Соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте кефир и соду, оставьте на 5 минут. Тем временем нарежьте лук небольшими кубиками. Смешайте в отдельной миске лук и фарш. Добавьте к кефиру и соде остальные ингредиенты для теста и хорошо перемешайте, чтобы не образовывалось комочков. Смажьте форму растительным маслом, присыпьте мукой и влейте половину теста. Выложите начинку, распределите и залейте остальными тестами. Выпекайте пирог в разогретой на 170 градусов духовке. Время приготовления – ориентировочно 40 минут.

Пирог получается очень вкусным. Также мы рассказывали, как готовить закарпатские лангоши.