Наслаждение в каждом кусочке: самый простой и быстрый рецепт вяленых помидоров

Этот итальянский деликатес должен быть в вашем холодильнике

Вяленые помидоры – прекрасное дополнение ко многим блюдам. Мы рассказывали, как приготовить с ними вкусную и сытную намазку на хлеб. Такие помидоры становятся отличным дополнением к бутербродам, домашней пицце, салатам или более изысканным блюдам на ужин.

Чаще всего в рецептах используют вяленые помидоры из супермаркета, но приготовить дома их будет гораздо экономнее. Простым и быстрым рецептом поделились на портале " РБК-Украина ". Для уникального вкуса вяленых помидоров вам понадобится сушеный базилик, розмарин, сушеный чеснок, сванская соль.

Ингредиенты:

Помидоры – 700 г

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло – 100 мл

Лавровый лист – 1 шт.

Соль по своему вкусу

Прованские травы

Способ приготовления:

Помидоры помойте, разрежьте пополам. Застелите лист пергаментной бумагой, сложите на него помидоры срезом вниз. Немного подсолите. Поставьте в духовку разогретую до 150 градусов на 2,5-3 часа. Затем достаньте лист и оставьте помидоры на ночь или сутки. Накройте тканью так, чтобы был доступ воздуха. Зубчики чеснока нарежьте пластинками и положите в подготовленные банки. Добавьте любимые специи по собственному вкусу. В каждую банку – лавровый лист. Нагрейте оливковое масло, но до кипения не доводите. Составьте помидоры в банки и залейте маслом.

Есть такие помидоры можно будет уже через неделю. Также мы рассказывали, как приготовить дома вкусный кетчуп.