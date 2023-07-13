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Наслаждение в каждом кусочке: самый простой и быстрый рецепт вяленых помидоров

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такие помидорчики идеальны для блюд
Такие помидорчики идеальны для блюд. Фото 24 канал

Этот итальянский деликатес должен быть в вашем холодильнике

Вяленые помидоры – прекрасное дополнение ко многим блюдам. Мы рассказывали, как приготовить с ними вкусную и сытную намазку на хлеб. Такие помидоры становятся отличным дополнением к бутербродам, домашней пицце, салатам или более изысканным блюдам на ужин.

Чаще всего в рецептах используют вяленые помидоры из супермаркета, но приготовить дома их будет гораздо экономнее. Простым и быстрым рецептом поделились на портале " РБК-Украина ". Для уникального вкуса вяленых помидоров вам понадобится сушеный базилик, розмарин, сушеный чеснок, сванская соль.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 700 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло – 100 мл
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Соль по своему вкусу
  • Прованские травы

Способ приготовления:

  1. Помидоры помойте, разрежьте пополам. Застелите лист пергаментной бумагой, сложите на него помидоры срезом вниз. Немного подсолите. Поставьте в духовку разогретую до 150 градусов на 2,5-3 часа.
  2. Затем достаньте лист и оставьте помидоры на ночь или сутки. Накройте тканью так, чтобы был доступ воздуха.
  3. Зубчики чеснока нарежьте пластинками и положите в подготовленные банки. Добавьте любимые специи по собственному вкусу. В каждую банку – лавровый лист.
  4. Нагрейте оливковое масло, но до кипения не доводите. Составьте помидоры в банки и залейте маслом.

Есть такие помидоры можно будет уже через неделю. Также мы рассказывали, как приготовить дома вкусный кетчуп.

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#Рецепт #Помидоры #Томаты #Заготовка