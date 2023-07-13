Наслаждение в каждом кусочке: самый простой и быстрый рецепт вяленых помидоров
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Этот итальянский деликатес должен быть в вашем холодильнике
Вяленые помидоры – прекрасное дополнение ко многим блюдам. Мы рассказывали, как приготовить с ними вкусную и сытную намазку на хлеб. Такие помидоры становятся отличным дополнением к бутербродам, домашней пицце, салатам или более изысканным блюдам на ужин.
Чаще всего в рецептах используют вяленые помидоры из супермаркета, но приготовить дома их будет гораздо экономнее. Простым и быстрым рецептом поделились на портале " РБК-Украина ". Для уникального вкуса вяленых помидоров вам понадобится сушеный базилик, розмарин, сушеный чеснок, сванская соль.
Ингредиенты:
- Помидоры – 700 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло – 100 мл
- Лавровый лист – 1 шт.
- Соль по своему вкусу
- Прованские травы
Способ приготовления:
- Помидоры помойте, разрежьте пополам. Застелите лист пергаментной бумагой, сложите на него помидоры срезом вниз. Немного подсолите. Поставьте в духовку разогретую до 150 градусов на 2,5-3 часа.
- Затем достаньте лист и оставьте помидоры на ночь или сутки. Накройте тканью так, чтобы был доступ воздуха.
- Зубчики чеснока нарежьте пластинками и положите в подготовленные банки. Добавьте любимые специи по собственному вкусу. В каждую банку – лавровый лист.
- Нагрейте оливковое масло, но до кипения не доводите. Составьте помидоры в банки и залейте маслом.
Есть такие помидоры можно будет уже через неделю. Также мы рассказывали, как приготовить дома вкусный кетчуп.