Такие бутерброды будут на столе весь сезон: рецепт необычной намазки с зеленым горошком

Всего 15 минут — и полезный завтрак на столе

Если не хочется утром долго стоять на кухне, у нас для вас есть хорошая новость. Брускетты с зеленым горошком — отличный вариант для полезного и сытного завтрака без суеты у плиты.

Такую закуску по рецепту Shuba можно легко и быстро приготовить. Хрустящий хлеб с чесноком вкусен с нежным сладковатым горошком, приправленным копченой паприкой и ароматным оливковым маслом. Начинку можно готовить из молодого или замороженного горошка — она доступна вне зависимости от сезона. Но очень важно достаточно отварить горошек — он должен быть настолько мягким, чтобы легко измельчаться вилкой.

Как приготовить брускетты с зеленым горошком

Ингредиенты на 2 порции:

зеленый горошек — 300 г;

масло оливковое Extra Virgin — 2 ст. л.;

копченая паприка, соль — по вкусу;

хлеб тостовый, ломтик — 6 шт.;

чеснок, зубчики — 1 шт.

Способ приготовления:

Отварите зеленый горошек до мягкости, 5-15 минут после закипания воды в зависимости от горошка. Выложите его на дуршлаг и облейте холодной водой, чтобы сохранить цвет. Измельчите вареный горошек вилкой, полейте оливковым маслом, посолите и добавьте копченую паприку по вкусу. Перемешайте. Ломтики хлеба подсушите до хрустящей корочки на решетке или на сухой сковороде, в духовке или тостере. Сбрызните брускетту с одной стороны оливковым маслом, натрите чесноком и выложите гороховую начинку.

Такие брускетты с зеленым горошком будут очень кстати к завтраку. Также блюдо можно подать к легкому летнему супу или бульону, а также на ужин как пикантное зеленое дополнение. Брускетты могут быть просто перекусом или закуской на вечеринке или в праздничном меню.