Укр

Такие бутерброды будут на столе весь сезон: рецепт необычной намазки с зеленым горошком

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Это блюдо будет выручать вас каждое утро
Это блюдо будет выручать вас каждое утро. Фото shuba.life

Всего 15 минут — и полезный завтрак на столе

Если не хочется утром долго стоять на кухне, у нас для вас есть хорошая новость. Брускетты с зеленым горошком — отличный вариант для полезного и сытного завтрака без суеты у плиты.

Такую закуску по рецепту Shuba можно легко и быстро приготовить. Хрустящий хлеб с чесноком вкусен с нежным сладковатым горошком, приправленным копченой паприкой и ароматным оливковым маслом. Начинку можно готовить из молодого или замороженного горошка — она доступна вне зависимости от сезона. Но очень важно достаточно отварить горошек — он должен быть настолько мягким, чтобы легко измельчаться вилкой.

Как приготовить брускетты с зеленым горошком

Ингредиенты на 2 порции:

  • зеленый горошек — 300 г;
  • масло оливковое Extra Virgin — 2 ст. л.;
  • копченая паприка, соль — по вкусу;
  • хлеб тостовый, ломтик — 6 шт.;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Отварите зеленый горошек до мягкости, 5-15 минут после закипания воды в зависимости от горошка. Выложите его на дуршлаг и облейте холодной водой, чтобы сохранить цвет.
  2. Измельчите вареный горошек вилкой, полейте оливковым маслом, посолите и добавьте копченую паприку по вкусу. Перемешайте.
  3. Ломтики хлеба подсушите до хрустящей корочки на решетке или на сухой сковороде, в духовке или тостере. Сбрызните брускетту с одной стороны оливковым маслом, натрите чесноком и выложите гороховую начинку.

Такие брускетты с зеленым горошком будут очень кстати к завтраку. Также блюдо можно подать к легкому летнему супу или бульону, а также на ужин как пикантное зеленое дополнение. Брускетты могут быть просто перекусом или закуской на вечеринке или в праздничном меню.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Горошек #Готовим дома #Брускетта