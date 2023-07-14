Рецепт авокадо фри: к вам будут специально приходить, чтобы попробовать это блюдо
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Незаменимое блюдо, если гости на пороге
Закуски в панировочных сухарях настолько популярны, что ими тяжело удивить. Действительно, все мы привыкли к картофелю фри и хрустящим кабачкам в кляре. Однако если вы подадите авокадо в панировке — это точно будет неожиданно.
Для такой необычной закуски по рецепту Shuba вам не понадобится много времени и какие-то необычные продукты. Важно одно: для блюда выбирайте крупные, спелые плоды, однако достаточно жесткие, чтобы держалась форма. Начинаем готовить?
Как приготовить авокадо фри
Ингредиенты на 4 порции:
- панировочные сухари — 100 г;
- кориандр молотый — 5 г;
- тмин молотый — 5 г;
- пармезан тертый — 30 г;
- соль морская — 6 г;
- перец черный молотый — 1 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- мука пшеничная — 80 г;
- авокадо — 2 шт.;
- масло оливковое Extra Virgin — 15 мл.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 220 градусов и застелите противень пергаментной бумагой.
- В емкости смешайте панировочные сухари, кориандр, тмин, пармезан и соль. В отдельной миске взбейте яйца. В третью посуду насыпьте муку.
- Авокадо очистьте от кожицы и нарежьте на 8 частей. Обваляйте каждый ломтик в муке со всех сторон, затем окуните в яйцо, а затем в панировочные сухари со специями.
- Выложите авокадо на противень и сбрызните оливковым маслом. Запекайте 10-15 минут до появления золотистой корочки. Блюдо готово.
Кстати, авокадо можно почистить очень быстро. Достаточно знать один лайфхак.