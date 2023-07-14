Пачка сыра, 20 минут времени - и гора вкусностей на столе: эти сырники съедят до последней крошки

Этот рецепт вы не променяете ни на какой другой

Вкусные, ароматные сырники – один из любимых десертов у многих. Если вы не ели их только потому, что нужно было жарить на масле, то самое время начинать готовить сырники в духовке и наслаждаться вкусом.

Сырники по рецепту "1 хвилина" готовить настолько просто и быстро, что вы будете делать это почти каждый день. Попробуйте – и вы не пожалеете!

Как приготовить сырники в духовке

Ингредиенты:

творог — 250 г

мука – 220 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 70 г и еще 50 г для панировки;

растительное масло – 60 мл;

разрыхлитель теста – 1 ч. л.;

корица – 1 ч. л.;

соль – 1 щепотка.

Способ приготовления:

Творог пропустите через металлическое сито в глубокую миску. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте. Муку и разрыхлитель просейте через сито и постепенно добавляйте небольшими порциями, не переставая вымешивать тесто. Положите тесто на стол и сформуйте гладкий шарик. Раскатайте ее, разделите пополам, а затем каждую часть еще на 10-12 частей в зависимости от желаемого размера. Из каждой частицы сформируйте шарики и слегка приплюсните их сверху. В плоскую тарелку высыпьте корицу с сахаром и тщательно и густо запанируйте сырники. Противень выстелите пергаментной бумагой. Переложите сырники на противень и поставьте его в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Сырники готовы. Подавайте их со сметаной, любимым вареньем или со сгущенным молоком. Приятного аппетита!