Пачка сыра, 20 минут времени - и гора вкусностей на столе: эти сырники съедят до последней крошки
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Этот рецепт вы не променяете ни на какой другой
Вкусные, ароматные сырники – один из любимых десертов у многих. Если вы не ели их только потому, что нужно было жарить на масле, то самое время начинать готовить сырники в духовке и наслаждаться вкусом.
Сырники по рецепту "1 хвилина" готовить настолько просто и быстро, что вы будете делать это почти каждый день. Попробуйте – и вы не пожалеете!
Как приготовить сырники в духовке
Ингредиенты:
- творог — 250 г
- мука – 220 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 70 г и еще 50 г для панировки;
- растительное масло – 60 мл;
- разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
- корица – 1 ч. л.;
- соль – 1 щепотка.
Способ приготовления:
- Творог пропустите через металлическое сито в глубокую миску. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте.
- Муку и разрыхлитель просейте через сито и постепенно добавляйте небольшими порциями, не переставая вымешивать тесто.
- Положите тесто на стол и сформуйте гладкий шарик. Раскатайте ее, разделите пополам, а затем каждую часть еще на 10-12 частей в зависимости от желаемого размера. Из каждой частицы сформируйте шарики и слегка приплюсните их сверху.
- В плоскую тарелку высыпьте корицу с сахаром и тщательно и густо запанируйте сырники.
- Противень выстелите пергаментной бумагой.
- Переложите сырники на противень и поставьте его в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Сырники готовы. Подавайте их со сметаной, любимым вареньем или со сгущенным молоком. Приятного аппетита!