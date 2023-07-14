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Пачка сыра, 20 минут времени - и гора вкусностей на столе: эти сырники съедят до последней крошки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сырники в духовке - это не только вкусно, но и малокалорийно
Сырники в духовке - это не только вкусно, но и малокалорийно. Фото jisty.com.ua

Этот рецепт вы не променяете ни на какой другой

Вкусные, ароматные сырники – один из любимых десертов у многих. Если вы не ели их только потому, что нужно было жарить на масле, то самое время начинать готовить сырники в духовке и наслаждаться вкусом.

Сырники по рецепту "1 хвилина" готовить настолько просто и быстро, что вы будете делать это почти каждый день. Попробуйте – и вы не пожалеете!

Как приготовить сырники в духовке

Ингредиенты:

  • творог — 250 г
  • мука – 220 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 70 г и еще 50 г для панировки;
  • растительное масло – 60 мл;
  • разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
  • корица – 1 ч. л.;
  • соль – 1 щепотка.

Способ приготовления:

  1. Творог пропустите через металлическое сито в глубокую миску. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте.
  2. Муку и разрыхлитель просейте через сито и постепенно добавляйте небольшими порциями, не переставая вымешивать тесто.
  3. Положите тесто на стол и сформуйте гладкий шарик. Раскатайте ее, разделите пополам, а затем каждую часть еще на 10-12 частей в зависимости от желаемого размера. Из каждой частицы сформируйте шарики и слегка приплюсните их сверху.
  4. В плоскую тарелку высыпьте корицу с сахаром и тщательно и густо запанируйте сырники.
  5. Противень выстелите пергаментной бумагой.
  6. Переложите сырники на противень и поставьте его в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Сырники готовы. Подавайте их со сметаной, любимым вареньем или со сгущенным молоком. Приятного аппетита!

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