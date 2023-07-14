Без сахара и шоколада: эти полезные конфеты вы приготовите за 15 минут всего из трех ингредиентов

Раз-два — и готово!

Хотите попробовать себя в роли кондитера? Это проще, чем вам кажется. Просто возьмите финики, миндаль, кокосовую стружку и приготовьте дома невероятные конфеты.

Эти конфеты по рецепту Shuba получаются очень питательными. Более двух конфет подряд вряд ли сможет осилить даже самый заядлый сладкоежка — идеальный вариант для тех, кто сидит на диете. Берите продукты, знакомьтесь с рецептом, готовьте потрясающие сладости и наслаждайтесь результатом!

Как приготовить домашние конфеты

Ингредиенты на 10 порций:

финик — 200 г;

миндаль — 200 г;

кокосовая стружка — 100 г.

Способ приготовления:

Удалите косточки из фиников и залейте водой на 15 минут. В блендере или кофемолке измельчите миндаль. Слейте воду с фиников, выжмите руками всю влагу из них и измельчите в блендере до состояния вязкой пасты. Смешайте с миндальным порошком, можно при желании добавить чайную ложку имбиря и корицы для аромата. Должна получиться масса, похожая на пластичное тесто. Скачайте из нее маленькие шарики, обваляйте в кокосовой стружке и оставьте на час в холодильнике.

Через указанное время можете доставать конфеты и наслаждаться с любимым напитком. Приятного аппетита!