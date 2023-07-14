Без сахара и шоколада: эти полезные конфеты вы приготовите за 15 минут всего из трех ингредиентов
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Раз-два — и готово!
Хотите попробовать себя в роли кондитера? Это проще, чем вам кажется. Просто возьмите финики, миндаль, кокосовую стружку и приготовьте дома невероятные конфеты.
Эти конфеты по рецепту Shuba получаются очень питательными. Более двух конфет подряд вряд ли сможет осилить даже самый заядлый сладкоежка — идеальный вариант для тех, кто сидит на диете. Берите продукты, знакомьтесь с рецептом, готовьте потрясающие сладости и наслаждайтесь результатом!
Как приготовить домашние конфеты
Ингредиенты на 10 порций:
- финик — 200 г;
- миндаль — 200 г;
- кокосовая стружка — 100 г.
Способ приготовления:
- Удалите косточки из фиников и залейте водой на 15 минут.
- В блендере или кофемолке измельчите миндаль.
- Слейте воду с фиников, выжмите руками всю влагу из них и измельчите в блендере до состояния вязкой пасты.
- Смешайте с миндальным порошком, можно при желании добавить чайную ложку имбиря и корицы для аромата. Должна получиться масса, похожая на пластичное тесто.
- Скачайте из нее маленькие шарики, обваляйте в кокосовой стружке и оставьте на час в холодильнике.
Через указанное время можете доставать конфеты и наслаждаться с любимым напитком. Приятного аппетита!