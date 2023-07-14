Вкусно и недорого: рецепт, по которому картофель с грибами и сыром получается идеальным

Этот вкус поразит даже гурманов

Грибы — неотъемлемый продукт на нашей кухне. Они невероятно полезны и малокалорийны, хорошо насыщают и позволяют на целый день зарядиться энергией. Блюда с грибами очень вкусны и разнообразны. Сегодня предлагаем именно таким и поужинать — вряд ли вы сможете отказаться от картошки с грибами и сыром в духовке.

Такой ужин по рецепту "Мета" запросто вскружит голову своим восхитительным ароматом. Готовиться оно всего из четырех ингредиентов, и рецепт можно менять в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Единственное, с чем стоит осторожничать — с приправами: здесь все должно быть в меру и сбалансировано.

Как приготовить картофель с грибами и сыром в духовке

Ингредиенты:

картофель — 600 г;

шампиньоны — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

сыр твердый — 300 г;

масло сливочное — 50 г;

перец, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Помойте картофель, очистите его от кожуры и нарежьте кубиками. Лук нарежьте в форме полуколец, а грибы просто разрежьте пополам. Разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и отправьте лук обжариваться примерно на 1-2 минуты, а затем добавьте к нему нарезанные грибы и готовьте еще 5 минут. Смажьте маслом края и дно формы для запекания и разровняйте по ее поверхности картошку, грибы с луком и покройте тертым твердым сыром. Посолите, поперчите на свой вкус. Отправьте блюдо запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут.

Подавайте такой картофель к витаминному салату. Приятного аппетита!