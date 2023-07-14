Просто смешайте огурец и сметану: приготовить идеальный соус тартар проще, чем сходить в магазин
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Приготовьте за 15 минут — может храниться неделю!
Так уж повелось, что в качестве соуса к разным блюдам чаще всего используют классический майонез, который не очень подходит для здорового питания. Летом, особенно в жару хочется чего-нибудь полегче.
Почему бы не приготовить соус тартар по рецепту Shuba? Во-первых, это очень быстро и просто. Во-вторых, рецепт позволяет хранить соус до семи дней в холодильнике. И, наконец, он универсален — будет вкусно с жареным картофелем, рыбой, свежими овощами.
Как приготовить соус тартар
Ингредиенты на 5 порций:
- яйцо куриное, желток — 2 шт.;
- горчица зернистая — 30 г;
- соль — 4 г;
- сахар — 10 г;
- растительное масло — 300 г;
- укроп, веточка — 10 г;
- уксус винный — 5 мл;
- каперсы — 20 г;
- корнишоны — 40 г;
- огурец свежий — 40 г;
- сметана — 120 г;
- лук зеленый — 10 г.
Способ приготовления:
- В емкости смешиваем желтки, горчицу, соль и сахар. Взбиваем в пену.
- Тонкой струйкой добавляем растительное масло, перемешивая. Когда соус стал густым и плотным и все масло использовали, добавляем уксус.
- После добавляем горчицу и сметану, перемешиваем.
- Добавляем измельченные укроп, каперсы, корнишоны, огурец и зеленый лук. Аккуратно вымешиваем.
Как только ваш тартар загустеет, подавайте его с рыбными котлетами или жареным молодым картофелем. Приятного аппетита!