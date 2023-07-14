Просто смешайте огурец и сметану: приготовить идеальный соус тартар проще, чем сходить в магазин

Приготовьте за 15 минут — может храниться неделю!

Так уж повелось, что в качестве соуса к разным блюдам чаще всего используют классический майонез, который не очень подходит для здорового питания. Летом, особенно в жару хочется чего-нибудь полегче.

Почему бы не приготовить соус тартар по рецепту Shuba? Во-первых, это очень быстро и просто. Во-вторых, рецепт позволяет хранить соус до семи дней в холодильнике. И, наконец, он универсален — будет вкусно с жареным картофелем, рыбой, свежими овощами.

Как приготовить соус тартар

Ингредиенты на 5 порций:

яйцо куриное, желток — 2 шт.;

горчица зернистая — 30 г;

соль — 4 г;

сахар — 10 г;

растительное масло — 300 г;

укроп, веточка — 10 г;

уксус винный — 5 мл;

каперсы — 20 г;

корнишоны — 40 г;

огурец свежий — 40 г;

сметана — 120 г;

лук зеленый — 10 г.

Способ приготовления:

В емкости смешиваем желтки, горчицу, соль и сахар. Взбиваем в пену. Тонкой струйкой добавляем растительное масло, перемешивая. Когда соус стал густым и плотным и все масло использовали, добавляем уксус. После добавляем горчицу и сметану, перемешиваем. Добавляем измельченные укроп, каперсы, корнишоны, огурец и зеленый лук. Аккуратно вымешиваем.

Как только ваш тартар загустеет, подавайте его с рыбными котлетами или жареным молодым картофелем. Приятного аппетита!