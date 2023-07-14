Сколько не закроете - все съедите: варенье из черной смородины без варки всего из двух ингредиентов
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Приготовление такой вкуснятины не требует ни больших усилий, ни сложных продуктов
В разгаре сезон смородины. Эта ягода обладает огромным перечнем полезных свойств, к тому же она невероятно вкусная.
Варенье из смородины зимой укрепляет иммунитет и противостоять простудным заболеваниям. Если же в ней максимально сохранить полезные вещества, то эффект от ее употребления будет еще ощутимее. Именно поэтому предлагаем приготовить варенье из смородины по "Рецептам каждый день". Такое варенье не требует термической обработки и таким образом смородина сохранит все полезные качества.
Как приготовить варенье из черной смородины без варки
Ингредиенты:
- черная смородина – 1 кг;
- сахар – 2 кг.
Способ приготовления:
- Ягоды смородины необходимо тщательно помыть, перебрать, оборвать хвостики. Дать хорошо стечь воде, и сложить смородину в глубокую миску, измельчить в однородную массу погружным блендером.
- В массу постепенно ввести сахар, продолжая взбивать. После оставить ее на несколько часов в стеклянной или эмалированной посуде, периодически помешивая до полного растворения сахара.
- Получившееся варенье разложить по сухим стерилизованным банкам и закрыть крышками. Хранить такое варенье необходимо в темном и прохладном месте.
Зимой такое варенье можно использовать для ягодного чизкейка. У вас получится не только вкусная выпечка, но еще и витаминная.