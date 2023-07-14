Самый простой рецепт мяса, которое останется суперсочным

Приготовьте это ко Дню жареного мяса

14 июля в мире отмечают день жареного мяса. Поэтому это хорошая возможность порадовать себя вкусненьким шашлыком. Но даже если нет возможности выехать на природу, мясо можно вкусно приготовить даже на сковороде.

Ловите простой и очень быстрый рецепт приготовления вкусного и аппетитного жареного мяса. Приготовление совсем не займет много времени, а мясное блюдо точно обрадует вас. Рецептом поделились на портале wellamart.ua.

Ингредиенты:

Свиное филе — 500 г

Лук репчатый – 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. ложки

Специи и приправы – ½ ст. ложки

Соль — по вкусу

Приготовление:

Для начала нужно хорошо вымыть и обсушить мясо. Лишнюю влагу легко убрать с помощью бумажных полотенец. Нарежьте мясо кубиками поперек волокон, примерно со стороной 3-4 см. Сложите нарезанные кусочки свинины в миску и добавьте специи (по щепотке паприки, розмарина, черного молотого перца, сушеного чеснока). Можно использовать любые другие приправы и специи по вашему усмотрению. Сюда же прибавьте 1 ст. ложку растительного масла. Далее нужно все тщательно перемешать руками и накрыть миску пищевой пленкой. Оставьте мясо на 30–40 минут при комнатной температуре. Очистите и нарежьте полукольцами лук, примерно 2-3 мм. В сковороду с толстым дном налейте 2-3 ст. ложки растительного масла и хорошо разогрейте на среднем огне. Туда же выложите мясо и следите за появлением корочки. Готовьте 3-5 минут до румяности. Затем добавьте к мясу нарезанный лук и обжаривайте еще 2-3 минуты. Перемешайте лопаткой и доведите лук до прозрачности и золотистого цвета. Далее нужно посолить, кропотливо перемешать и довести блюдо до полной готовности. Разрежьте мясо, если из него следует прозрачный сок, оно полностью готово.

Подавать мясо сразу после приготовления. К мясному блюду отлично подойдут овощи, отварные крупы и салаты. Также мы рассказывали, как приготовить домашний кетчуп.