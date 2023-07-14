Самый простой рецепт мяса, которое останется суперсочным
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Приготовьте это ко Дню жареного мяса
14 июля в мире отмечают день жареного мяса. Поэтому это хорошая возможность порадовать себя вкусненьким шашлыком. Но даже если нет возможности выехать на природу, мясо можно вкусно приготовить даже на сковороде.
Ловите простой и очень быстрый рецепт приготовления вкусного и аппетитного жареного мяса. Приготовление совсем не займет много времени, а мясное блюдо точно обрадует вас. Рецептом поделились на портале wellamart.ua.
Ингредиенты:
- Свиное филе — 500 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Растительное масло — 2 ст. ложки
- Специи и приправы – ½ ст. ложки
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Для начала нужно хорошо вымыть и обсушить мясо. Лишнюю влагу легко убрать с помощью бумажных полотенец.
- Нарежьте мясо кубиками поперек волокон, примерно со стороной 3-4 см. Сложите нарезанные кусочки свинины в миску и добавьте специи (по щепотке паприки, розмарина, черного молотого перца, сушеного чеснока). Можно использовать любые другие приправы и специи по вашему усмотрению. Сюда же прибавьте 1 ст. ложку растительного масла.
- Далее нужно все тщательно перемешать руками и накрыть миску пищевой пленкой. Оставьте мясо на 30–40 минут при комнатной температуре. Очистите и нарежьте полукольцами лук, примерно 2-3 мм.
- В сковороду с толстым дном налейте 2-3 ст. ложки растительного масла и хорошо разогрейте на среднем огне. Туда же выложите мясо и следите за появлением корочки. Готовьте 3-5 минут до румяности.
- Затем добавьте к мясу нарезанный лук и обжаривайте еще 2-3 минуты. Перемешайте лопаткой и доведите лук до прозрачности и золотистого цвета.
- Далее нужно посолить, кропотливо перемешать и довести блюдо до полной готовности. Разрежьте мясо, если из него следует прозрачный сок, оно полностью готово.
Подавать мясо сразу после приготовления. К мясному блюду отлично подойдут овощи, отварные крупы и салаты. Также мы рассказывали, как приготовить домашний кетчуп.