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Самый простой рецепт мяса, которое останется суперсочным

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант основного блюда
Прекрасный вариант основного блюда. Фото shuba.life

Приготовьте это ко Дню жареного мяса

14 июля в мире отмечают день жареного мяса. Поэтому это хорошая возможность порадовать себя вкусненьким шашлыком. Но даже если нет возможности выехать на природу, мясо можно вкусно приготовить даже на сковороде.

Ловите простой и очень быстрый рецепт приготовления вкусного и аппетитного жареного мяса. Приготовление совсем не займет много времени, а мясное блюдо точно обрадует вас. Рецептом поделились на портале wellamart.ua.

Ингредиенты:

  • Свиное филе — 500 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. ложки
  • Специи и приправы – ½ ст. ложки
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Для начала нужно хорошо вымыть и обсушить мясо. Лишнюю влагу легко убрать с помощью бумажных полотенец.
  2. Нарежьте мясо кубиками поперек волокон, примерно со стороной 3-4 см. Сложите нарезанные кусочки свинины в миску и добавьте специи (по щепотке паприки, розмарина, черного молотого перца, сушеного чеснока). Можно использовать любые другие приправы и специи по вашему усмотрению. Сюда же прибавьте 1 ст. ложку растительного масла.
  3. Далее нужно все тщательно перемешать руками и накрыть миску пищевой пленкой. Оставьте мясо на 30–40 минут при комнатной температуре. Очистите и нарежьте полукольцами лук, примерно 2-3 мм.
  4. В сковороду с толстым дном налейте 2-3 ст. ложки растительного масла и хорошо разогрейте на среднем огне. Туда же выложите мясо и следите за появлением корочки. Готовьте 3-5 минут до румяности.
  5. Затем добавьте к мясу нарезанный лук и обжаривайте еще 2-3 минуты. Перемешайте лопаткой и доведите лук до прозрачности и золотистого цвета.
  6. Далее нужно посолить, кропотливо перемешать и довести блюдо до полной готовности. Разрежьте мясо, если из него следует прозрачный сок, оно полностью готово.

Подавать мясо сразу после приготовления. К мясному блюду отлично подойдут овощи, отварные крупы и салаты. Также мы рассказывали, как приготовить домашний кетчуп.

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#Рецепт #Мясо #Лук