Без выпечки и мороки: чудо-рецепт ягодной вкусности
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Идеальный летний десерт
Мы рассказывали, как закрыть абрикосовое варенье совсем без сахара. Теперь делимся рецептом простого десерта из смородины. Вкусик получается вкусным и легким, с приятной кислинкой.
Рецептом поделились на портале SHUBA. Десерт можно употреблять в качестве самостоятельного блюда или есть с ванильным мороженым.
Ингредиенты:
- Печенье бисквитное — 200 г
- Ром белый — 50 мл.
- Лимон, сок — 20 г
- Сыр кисломолочный — 200 г
- Сахар — 100 г
- Сливки — 250 мл
- Желатин – 10 г
- Смородина — 300 г
Способ приготовления:
- В холодные сливки всыпьте желатин и дайте постоять 5-10 минут. Кисломолочный творог взбейте с половиной сахара, добавьте сливки с желатином и перемешайте. Получившуюся массу переложите в кондитерский мешок и положите в холодильник на 1 час.
- Смородину переберите и промойте. Всыпьте ягоды в сотейник, добавьте оставшийся сахар и прогрейте несколько минут. Затем дайте остыть.
- Бисквитное печенье раскрошите с помощью скалки и разложите в стаканы. Ром смешайте с лимонным соком и побрызгайте печенье.
- Сырную массу с помощью кондитерского мешка выдавите на бисквитную крошку. Сверху выложите смородиновый конфитюр.
Десерт можно подавать сразу. Также мы рассказывали, как загустить варенье для пирогов.