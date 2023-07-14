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Без выпечки и мороки: чудо-рецепт ягодной вкусности

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант к чаю или кофе
Прекрасный вариант к чаю или кофе. Фото shuba.life

Идеальный летний десерт

Мы рассказывали, как закрыть абрикосовое варенье совсем без сахара. Теперь делимся рецептом простого десерта из смородины. Вкусик получается вкусным и легким, с приятной кислинкой.

Рецептом поделились на портале SHUBA. Десерт можно употреблять в качестве самостоятельного блюда или есть с ванильным мороженым.

Ингредиенты:

  • Печенье бисквитное — 200 г
  • Ром белый — 50 мл.
  • Лимон, сок — 20 г
  • Сыр кисломолочный — 200 г
  • Сахар — 100 г
  • Сливки — 250 мл
  • Желатин – 10 г
  • Смородина — 300 г

Способ приготовления:

  1. В холодные сливки всыпьте желатин и дайте постоять 5-10 минут. Кисломолочный творог взбейте с половиной сахара, добавьте сливки с желатином и перемешайте. Получившуюся массу переложите в кондитерский мешок и положите в холодильник на 1 час.
  2. Смородину переберите и промойте. Всыпьте ягоды в сотейник, добавьте оставшийся сахар и прогрейте несколько минут. Затем дайте остыть.
  3. Бисквитное печенье раскрошите с помощью скалки и разложите в стаканы. Ром смешайте с лимонным соком и побрызгайте печенье.
  4. Сырную массу с помощью кондитерского мешка выдавите на бисквитную крошку. Сверху выложите смородиновый конфитюр.

Десерт можно подавать сразу. Также мы рассказывали, как загустить варенье для пирогов.

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#Рецепт #Торт #Смородина #Десерт