Без выпечки и мороки: чудо-рецепт ягодной вкусности

Идеальный летний десерт

Мы рассказывали, как закрыть абрикосовое варенье совсем без сахара. Теперь делимся рецептом простого десерта из смородины. Вкусик получается вкусным и легким, с приятной кислинкой.

Рецептом поделились на портале SHUBA. Десерт можно употреблять в качестве самостоятельного блюда или есть с ванильным мороженым.

Ингредиенты:

Печенье бисквитное — 200 г

Ром белый — 50 мл.

Лимон, сок — 20 г

Сыр кисломолочный — 200 г

Сахар — 100 г

Сливки — 250 мл

Желатин – 10 г

Смородина — 300 г

Способ приготовления:

В холодные сливки всыпьте желатин и дайте постоять 5-10 минут. Кисломолочный творог взбейте с половиной сахара, добавьте сливки с желатином и перемешайте. Получившуюся массу переложите в кондитерский мешок и положите в холодильник на 1 час. Смородину переберите и промойте. Всыпьте ягоды в сотейник, добавьте оставшийся сахар и прогрейте несколько минут. Затем дайте остыть. Бисквитное печенье раскрошите с помощью скалки и разложите в стаканы. Ром смешайте с лимонным соком и побрызгайте печенье. Сырную массу с помощью кондитерского мешка выдавите на бисквитную крошку. Сверху выложите смородиновый конфитюр.

Десерт можно подавать сразу. Также мы рассказывали, как загустить варенье для пирогов.