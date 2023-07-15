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Проще рецепта не бывает: готовим ленивые пирожки на завтрак

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Хрустящие быстрые пирожки
Хрустящие быстрые пирожки. Фото babusyni-retsepty

Вы будете завтракать только ими!

Сытные пирожки – это простое универсальное блюдо, которое может заменить даже обычный хлеб. Чтобы их приготовить, совсем не обязательно раскатывать и выпекать тесто. Можно воспользоваться простым вариантом и пожарить пирожки на сковороде.

Именно такие ленивые пирожки предлагают приготовить "Бабусині рецепти". Несмотря на простоту приготовления, блюдо получится вкусным, сытным и очень ароматным. Так что берем ингредиенты и идем готовить.

Как приготовить ленивые пирожки

Ингредиенты:

  • кефир – 300 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • соль – 1 ч.л.;
  • мука – 240 г;
  • сода – 1 ч.л.;
  • подсолнечное масло – 2 ст.л.;
  • колбаса – 120 г;
  • творог – 100 г;
  • вареные яйца – 2 шт.;
  • зеленый лук – 30 г.

Способ приготовления:

  1. В миску выливаем кефир, разбиваем яйцо, высыпаем соль и соду. Взбиваем компоненты до однородности венчиком.
  2. Высыпаем в кефир муку и растительное масло, замешиваем тесто.
  3. Измельчаем на большой терке колбасу, творог и отварные яйца. Шинкуем мелко зеленый лук, выкладываем вместе с измельченным сыром, яйцом и колбасой в тесто.
  4. Смешиваем все ингредиенты в тесте, выкладываем массу в кондитерский мешок.
  5. В сковороде разогреваем масло, с помощью кондитерского мешка выдавливаем полоски теста на поверхность.
  6. Обжариваем пирожки под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон. Выкладываем пирожки на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла.

Подаем на стол с любимым соусом и ароматным кофе. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Пирожки #Готовим дома