Проще рецепта не бывает: готовим ленивые пирожки на завтрак

Вы будете завтракать только ими!

Сытные пирожки – это простое универсальное блюдо, которое может заменить даже обычный хлеб. Чтобы их приготовить, совсем не обязательно раскатывать и выпекать тесто. Можно воспользоваться простым вариантом и пожарить пирожки на сковороде.

Именно такие ленивые пирожки предлагают приготовить "Бабусині рецепти". Несмотря на простоту приготовления, блюдо получится вкусным, сытным и очень ароматным. Так что берем ингредиенты и идем готовить.

Как приготовить ленивые пирожки

Ингредиенты:

кефир – 300 мл;

яйцо – 1 шт.;

соль – 1 ч.л.;

мука – 240 г;

сода – 1 ч.л.;

подсолнечное масло – 2 ст.л.;

колбаса – 120 г;

творог – 100 г;

вареные яйца – 2 шт.;

зеленый лук – 30 г.

Способ приготовления:

В миску выливаем кефир, разбиваем яйцо, высыпаем соль и соду. Взбиваем компоненты до однородности венчиком. Высыпаем в кефир муку и растительное масло, замешиваем тесто. Измельчаем на большой терке колбасу, творог и отварные яйца. Шинкуем мелко зеленый лук, выкладываем вместе с измельченным сыром, яйцом и колбасой в тесто. Смешиваем все ингредиенты в тесте, выкладываем массу в кондитерский мешок. В сковороде разогреваем масло, с помощью кондитерского мешка выдавливаем полоски теста на поверхность. Обжариваем пирожки под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон. Выкладываем пирожки на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла.

Подаем на стол с любимым соусом и ароматным кофе. Приятного аппетита!