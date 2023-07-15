Проще рецепта не бывает: готовим ленивые пирожки на завтрак
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Вы будете завтракать только ими!
Сытные пирожки – это простое универсальное блюдо, которое может заменить даже обычный хлеб. Чтобы их приготовить, совсем не обязательно раскатывать и выпекать тесто. Можно воспользоваться простым вариантом и пожарить пирожки на сковороде.
Именно такие ленивые пирожки предлагают приготовить "Бабусині рецепти". Несмотря на простоту приготовления, блюдо получится вкусным, сытным и очень ароматным. Так что берем ингредиенты и идем готовить.
Как приготовить ленивые пирожки
Ингредиенты:
- кефир – 300 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – 1 ч.л.;
- мука – 240 г;
- сода – 1 ч.л.;
- подсолнечное масло – 2 ст.л.;
- колбаса – 120 г;
- творог – 100 г;
- вареные яйца – 2 шт.;
- зеленый лук – 30 г.
Способ приготовления:
- В миску выливаем кефир, разбиваем яйцо, высыпаем соль и соду. Взбиваем компоненты до однородности венчиком.
- Высыпаем в кефир муку и растительное масло, замешиваем тесто.
- Измельчаем на большой терке колбасу, творог и отварные яйца. Шинкуем мелко зеленый лук, выкладываем вместе с измельченным сыром, яйцом и колбасой в тесто.
- Смешиваем все ингредиенты в тесте, выкладываем массу в кондитерский мешок.
- В сковороде разогреваем масло, с помощью кондитерского мешка выдавливаем полоски теста на поверхность.
- Обжариваем пирожки под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон. Выкладываем пирожки на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла.
Подаем на стол с любимым соусом и ароматным кофе. Приятного аппетита!