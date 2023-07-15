Не успеете подать на стол: гуляш по бабушкиному рецепту разлетится еще со сковороды
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Вы не будете искать другие рецепты — этот идеальный
Сочный, вкусный гуляш из говядины популярен во многих странах мира, ведь в рецепте традиционного венгерского блюда – только простые и доступные ингредиенты. Приготовить его совсем несложно, главное — никуда не торопиться и дать мясу спокойно потушится около двух часов.
"Це Смак" советует для этого блюда взять лопатку, вырезку или мякоть задней ноги. Предварительно мясо необходимо обжарить до легкой румяной корочки – именно так говядина будет ароматнее и сочнее. А чтобы подливка была густой и наваристой, нужно добавить немного муки.
Как приготовить гуляш из говядины
Ингредиенты на 6 порций:
- говядина – 650 г;
- лук – 400 г;
- морковь – 350 г;
- болгарский перец – 400 г;
- томатная паста — 75 г;
- говяжий бульон – 800 мл;
- пшеничная мука – 40 г;
- кориандр – 6 г;
- черный перец молотый – 4 г;
- паприка – 15 г;
- чеснок – 25 г;
- соль – 20 г;
- сахар – 30 г;
- подсолнечное масло – 110 мл;
- зелень – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Нарезанную небольшими кусочками говядину обжарьте в сотейнике до зарумянивания.
- Нарезанный кубиками лук и морковь слегка обжарьте на сковороде. То же самое проделайте отдельно со сладким перцем.
- На разогретой с маслом сковороде пассируйте томатную пасту с сахаром и солью.
- Добавьте лук и морковь в сотейник к мясу, тушите до размягчения моркови. Затем добавить пассированную томатную пасту и перемешайте. Напоследок добавьте обжаренный перец, соль и специи. Немного потушите.
- Влейте бульон, перемешайте и убавьте огонь до минимума.
- На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла пассируйте муку. Добавьте ее в сотейник. Накройте посуду крышкой и тушите при минимальном нагреве 1,5 часа.
- Затем добавьте давленый чеснок и тушите под крышкой еще 20-25 минут.
- Готовое блюдо украсьте нарезанной зеленью.
Подавайте с картофельным пюре или любым другим гарниром. Приятного аппетита!