Не успеете подать на стол: гуляш по бабушкиному рецепту разлетится еще со сковороды

Вы не будете искать другие рецепты — этот идеальный

Сочный, вкусный гуляш из говядины популярен во многих странах мира, ведь в рецепте традиционного венгерского блюда – только простые и доступные ингредиенты. Приготовить его совсем несложно, главное — никуда не торопиться и дать мясу спокойно потушится около двух часов.

"Це Смак" советует для этого блюда взять лопатку, вырезку или мякоть задней ноги. Предварительно мясо необходимо обжарить до легкой румяной корочки – именно так говядина будет ароматнее и сочнее. А чтобы подливка была густой и наваристой, нужно добавить немного муки.

Как приготовить гуляш из говядины

Ингредиенты на 6 порций:

говядина – 650 г;

лук – 400 г;

морковь – 350 г;

болгарский перец – 400 г;

томатная паста — 75 г;

говяжий бульон – 800 мл;

пшеничная мука – 40 г;

кориандр – 6 г;

черный перец молотый – 4 г;

паприка – 15 г;

чеснок – 25 г;

соль – 20 г;

сахар – 30 г;

подсолнечное масло – 110 мл;

зелень – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Нарезанную небольшими кусочками говядину обжарьте в сотейнике до зарумянивания. Нарезанный кубиками лук и морковь слегка обжарьте на сковороде. То же самое проделайте отдельно со сладким перцем. На разогретой с маслом сковороде пассируйте томатную пасту с сахаром и солью. Добавьте лук и морковь в сотейник к мясу, тушите до размягчения моркови. Затем добавить пассированную томатную пасту и перемешайте. Напоследок добавьте обжаренный перец, соль и специи. Немного потушите. Влейте бульон, перемешайте и убавьте огонь до минимума. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла пассируйте муку. Добавьте ее в сотейник. Накройте посуду крышкой и тушите при минимальном нагреве 1,5 часа. Затем добавьте давленый чеснок и тушите под крышкой еще 20-25 минут. Готовое блюдо украсьте нарезанной зеленью.

Подавайте с картофельным пюре или любым другим гарниром. Приятного аппетита!