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Не успеете подать на стол: гуляш по бабушкиному рецепту разлетится еще со сковороды

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкуснейший гуляш без особых хлопот
Вкуснейший гуляш без особых хлопот. Фото cesmak.info

Вы не будете искать другие рецепты — этот идеальный

Сочный, вкусный гуляш из говядины популярен во многих странах мира, ведь в рецепте традиционного венгерского блюда – только простые и доступные ингредиенты. Приготовить его совсем несложно, главное — никуда не торопиться и дать мясу спокойно потушится около двух часов.

"Це Смак" советует для этого блюда взять лопатку, вырезку или мякоть задней ноги. Предварительно мясо необходимо обжарить до легкой румяной корочки – именно так говядина будет ароматнее и сочнее. А чтобы подливка была густой и наваристой, нужно добавить немного муки.

Как приготовить гуляш из говядины

Ингредиенты на 6 порций:

  • говядина – 650 г;
  • лук – 400 г;
  • морковь – 350 г;
  • болгарский перец – 400 г;
  • томатная паста — 75 г;
  • говяжий бульон – 800 мл;
  • пшеничная мука – 40 г;
  • кориандр – 6 г;
  • черный перец молотый – 4 г;
  • паприка – 15 г;
  • чеснок – 25 г;
  • соль – 20 г;
  • сахар – 30 г;
  • подсолнечное масло – 110 мл;
  • зелень – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарезанную небольшими кусочками говядину обжарьте в сотейнике до зарумянивания.
  2. Нарезанный кубиками лук и морковь слегка обжарьте на сковороде. То же самое проделайте отдельно со сладким перцем.
  3. На разогретой с маслом сковороде пассируйте томатную пасту с сахаром и солью.
  4. Добавьте лук и морковь в сотейник к мясу, тушите до размягчения моркови. Затем добавить пассированную томатную пасту и перемешайте. Напоследок добавьте обжаренный перец, соль и специи. Немного потушите.
  5. Влейте бульон, перемешайте и убавьте огонь до минимума.
  6. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла пассируйте муку. Добавьте ее в сотейник. Накройте посуду крышкой и тушите при минимальном нагреве 1,5 часа.
  7. Затем добавьте давленый чеснок и тушите под крышкой еще 20-25 минут.
  8. Готовое блюдо украсьте нарезанной зеленью.

Подавайте с картофельным пюре или любым другим гарниром. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Готовим дома #Гуляш