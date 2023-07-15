Вкусный обед за считанные минуты: готовим нежнейший сливочный суп с шампиньонами

Этот суп точно покорит ваше сердце

Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусненькое на обед, не тратя много времени у плиты, можно сделать сливочный суп с грибами. Это довольно интересное блюдо с очень ярким и необычным вкусом.

Такой обед по рецепту Smachno не займет у вас много времени и сил, но получится вкусным и аппетитным. Блюдо понравится даже детям и они будут просить такой суп каждый день.

Как приготовить сливочный суп с шампиньонами

Ингредиенты:

шампиньоны – 300-400 г;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

картофель – 2-3 шт.;

плавленый сыр – 2 шт.;

сливки – 100 мл;

масло – для обжаривания;

соль, перец, зелень – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Ставим на огонь кастрюлю с двумя литрами воды. Картофель чистим и нарезаем кубиками. Опускаем картофель в кипящую воду и варим 10 минут. Лук и морковь чистим, лук нарезаем кубиками, а морковь натираем на крупной терке. Грибы моем и нарезаем пластинками, обжариваем на раскаленном масле вместе с луком и морковью на среднем огне 3-4 минуты. Перекладываем зажарку в суп и варим еще 10 минут. Плавленый сырок натираем. В суп добавляем сливки и творожок, солим и перчим, даем закипеть. Снимаем суп с шампиньонами из огня, выкладываем зелень, накрываем крышкой и даем супу отдохнуть 10 минут.

Приготовьте к первому блюду сырно-грибной пирог — и радости близких не будет предела. Приятного аппетита!