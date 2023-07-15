Вкусный обед за считанные минуты: готовим нежнейший сливочный суп с шампиньонами
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Этот суп точно покорит ваше сердце
Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусненькое на обед, не тратя много времени у плиты, можно сделать сливочный суп с грибами. Это довольно интересное блюдо с очень ярким и необычным вкусом.
Такой обед по рецепту Smachno не займет у вас много времени и сил, но получится вкусным и аппетитным. Блюдо понравится даже детям и они будут просить такой суп каждый день.
Как приготовить сливочный суп с шампиньонами
Ингредиенты:
- шампиньоны – 300-400 г;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- картофель – 2-3 шт.;
- плавленый сыр – 2 шт.;
- сливки – 100 мл;
- масло – для обжаривания;
- соль, перец, зелень – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Ставим на огонь кастрюлю с двумя литрами воды.
- Картофель чистим и нарезаем кубиками.
- Опускаем картофель в кипящую воду и варим 10 минут.
- Лук и морковь чистим, лук нарезаем кубиками, а морковь натираем на крупной терке.
- Грибы моем и нарезаем пластинками, обжариваем на раскаленном масле вместе с луком и морковью на среднем огне 3-4 минуты.
- Перекладываем зажарку в суп и варим еще 10 минут.
- Плавленый сырок натираем.
- В суп добавляем сливки и творожок, солим и перчим, даем закипеть. Снимаем суп с шампиньонами из огня, выкладываем зелень, накрываем крышкой и даем супу отдохнуть 10 минут.
Приготовьте к первому блюду сырно-грибной пирог — и радости близких не будет предела. Приятного аппетита!