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Вкусный обед за считанные минуты: готовим нежнейший сливочный суп с шампиньонами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ароматный и вкусный суп со сливками и шампиньонами
Ароматный и вкусный суп со сливками и шампиньонами. Фото Depositphotos

Этот суп точно покорит ваше сердце

Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусненькое на обед, не тратя много времени у плиты, можно сделать сливочный суп с грибами. Это довольно интересное блюдо с очень ярким и необычным вкусом.

Такой обед по рецепту Smachno не займет у вас много времени и сил, но получится вкусным и аппетитным. Блюдо понравится даже детям и они будут просить такой суп каждый день.

Как приготовить сливочный суп с шампиньонами

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 300-400 г;
  • морковь – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • картофель – 2-3 шт.;
  • плавленый сыр – 2 шт.;
  • сливки – 100 мл;
  • масло – для обжаривания;
  • соль, перец, зелень – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Ставим на огонь кастрюлю с двумя литрами воды.
  2. Картофель чистим и нарезаем кубиками.
  3. Опускаем картофель в кипящую воду и варим 10 минут.
  4. Лук и морковь чистим, лук нарезаем кубиками, а морковь натираем на крупной терке.
  5. Грибы моем и нарезаем пластинками, обжариваем на раскаленном масле вместе с луком и морковью на среднем огне 3-4 минуты.
  6. Перекладываем зажарку в суп и варим еще 10 минут.
  7. Плавленый сырок натираем.
  8. В суп добавляем сливки и творожок, солим и перчим, даем закипеть. Снимаем суп с шампиньонами из огня, выкладываем зелень, накрываем крышкой и даем супу отдохнуть 10 минут.

Приготовьте к первому блюду сырно-грибной пирог — и радости близких не будет предела. Приятного аппетита!

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