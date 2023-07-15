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Не рецепт, а палочка-выручалочка: такую курицу с овощами и картофелем будете готовить ежедневно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Курица с картофелем и овощами - невероятно простое в приготовлении блюдо
Курица с картофелем и овощами - невероятно простое в приготовлении блюдо. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Сочетание картофеля, курицы и овощей – это всегда вкусно

Каждый кулинар рано или поздно задает себе вопрос, что приготовить на ужин. Готовить отдельно гарнир, запекать мясо и делать витаминный салат не всегда есть время и желание. Поэтому лучший выход – приготовить блюдо "3 в 1".

Жареное куриное мясо с картофелем и овощами от "Школи життя" — именно такое блюдо. На приготовление ее вы потратите немного времени, средств и энергии, но ваши родные будут сыты и удовлетворены.

Как приготовить курицу с картофелем и овощами

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг.;
  • филе куриного бедра – 500 г.;
  • куриные ножки – 4 шт. (по желанию);
  • аджика – 1 ст.л. без горки;
  • лук – 200 г.;
  • сладкий перец – 300 г.;
  • кинза или петрушка – 15 г.;
  • листья базилика – 15 г.;
  • зеленый лук – 3 пера;
  • чеснок – 4-5 зубчика;
  • соль – 1 ч.л.;
  • кориандр – 1 ч.л.;
  • хмели-суннели – 1 ч..л.;
  • сладкая паприка – 1 ч.л.;
  • чили перец, черный перец – по своему вкусу;
  • подсолнечное масло.

Способ приготовления:

  1. К куриному мясу добавляем аджику, перемешиваем и оставляем промариноваться на полчаса, затем обжариваем курицу на растительном масле до румяной корочки.
  2. На том же масле обжариваем до золотистости грубо нарезанный картофель. Как только она подрумянится, достаем и убираем в сторону.
  3. В ту же сковороду отправляем лук полукольцами, жарим пару минут, затем добавляем болгарский перец соломкой и готовим к мягкости перца примерно 5 минут.
  4. Когда перец станет мягким, возвращаем в сковороду курицу, картофель, добавляем нарезанную кинзу или петрушку, зеленый лук, базилик и пластины чеснока.
  5. Блюдо солим, добавляем молотый кориандр, хмели-сунели, сладкую паприку и черный молотый перец. Тщательно перемешиваем, накрываем крышкой и готовим 15 минут на среднем огне периодически помешивая.

Вам осталось только приготовить освежающий хлебный квас и наслаждаться. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Мясо #Овощи #Картофель #Готовим дома