Не рецепт, а палочка-выручалочка: такую курицу с овощами и картофелем будете готовить ежедневно
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Сочетание картофеля, курицы и овощей – это всегда вкусно
Каждый кулинар рано или поздно задает себе вопрос, что приготовить на ужин. Готовить отдельно гарнир, запекать мясо и делать витаминный салат не всегда есть время и желание. Поэтому лучший выход – приготовить блюдо "3 в 1".
Жареное куриное мясо с картофелем и овощами от "Школи життя" — именно такое блюдо. На приготовление ее вы потратите немного времени, средств и энергии, но ваши родные будут сыты и удовлетворены.
Как приготовить курицу с картофелем и овощами
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.;
- филе куриного бедра – 500 г.;
- куриные ножки – 4 шт. (по желанию);
- аджика – 1 ст.л. без горки;
- лук – 200 г.;
- сладкий перец – 300 г.;
- кинза или петрушка – 15 г.;
- листья базилика – 15 г.;
- зеленый лук – 3 пера;
- чеснок – 4-5 зубчика;
- соль – 1 ч.л.;
- кориандр – 1 ч.л.;
- хмели-суннели – 1 ч..л.;
- сладкая паприка – 1 ч.л.;
- чили перец, черный перец – по своему вкусу;
- подсолнечное масло.
Способ приготовления:
- К куриному мясу добавляем аджику, перемешиваем и оставляем промариноваться на полчаса, затем обжариваем курицу на растительном масле до румяной корочки.
- На том же масле обжариваем до золотистости грубо нарезанный картофель. Как только она подрумянится, достаем и убираем в сторону.
- В ту же сковороду отправляем лук полукольцами, жарим пару минут, затем добавляем болгарский перец соломкой и готовим к мягкости перца примерно 5 минут.
- Когда перец станет мягким, возвращаем в сковороду курицу, картофель, добавляем нарезанную кинзу или петрушку, зеленый лук, базилик и пластины чеснока.
- Блюдо солим, добавляем молотый кориандр, хмели-сунели, сладкую паприку и черный молотый перец. Тщательно перемешиваем, накрываем крышкой и готовим 15 минут на среднем огне периодически помешивая.
Вам осталось только приготовить освежающий хлебный квас и наслаждаться. Приятного аппетита!