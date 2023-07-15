Не рецепт, а палочка-выручалочка: такую курицу с овощами и картофелем будете готовить ежедневно

Сочетание картофеля, курицы и овощей – это всегда вкусно

Каждый кулинар рано или поздно задает себе вопрос, что приготовить на ужин. Готовить отдельно гарнир, запекать мясо и делать витаминный салат не всегда есть время и желание. Поэтому лучший выход – приготовить блюдо "3 в 1".

Жареное куриное мясо с картофелем и овощами от "Школи життя" — именно такое блюдо. На приготовление ее вы потратите немного времени, средств и энергии, но ваши родные будут сыты и удовлетворены.

Как приготовить курицу с картофелем и овощами

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.;

филе куриного бедра – 500 г.;

куриные ножки – 4 шт. (по желанию);

аджика – 1 ст.л. без горки;

лук – 200 г.;

сладкий перец – 300 г.;

кинза или петрушка – 15 г.;

листья базилика – 15 г.;

зеленый лук – 3 пера;

чеснок – 4-5 зубчика;

соль – 1 ч.л.;

кориандр – 1 ч.л.;

хмели-суннели – 1 ч..л.;

сладкая паприка – 1 ч.л.;

чили перец, черный перец – по своему вкусу;

подсолнечное масло.

Способ приготовления:

К куриному мясу добавляем аджику, перемешиваем и оставляем промариноваться на полчаса, затем обжариваем курицу на растительном масле до румяной корочки. На том же масле обжариваем до золотистости грубо нарезанный картофель. Как только она подрумянится, достаем и убираем в сторону. В ту же сковороду отправляем лук полукольцами, жарим пару минут, затем добавляем болгарский перец соломкой и готовим к мягкости перца примерно 5 минут. Когда перец станет мягким, возвращаем в сковороду курицу, картофель, добавляем нарезанную кинзу или петрушку, зеленый лук, базилик и пластины чеснока. Блюдо солим, добавляем молотый кориандр, хмели-сунели, сладкую паприку и черный молотый перец. Тщательно перемешиваем, накрываем крышкой и готовим 15 минут на среднем огне периодически помешивая.

Вам осталось только приготовить освежающий хлебный квас и наслаждаться. Приятного аппетита!