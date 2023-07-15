При приготовлении ни один пельмень не пострадал: готовим необычный пельменный пирог
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Гости удивятся такому интересному сочетанию вкусов и эффектной подаче
Домашние пельмени – одно из наших любимых блюд. Казалось бы, этот вкус настолько идеален, что усовершенствовать его невозможно. Но нам это удалось!
Вместе с "Це Смак" мы приготовим целый пирог, который по своему вкусу будет напоминать домашние пельмени. Кстати, в нем присутствует не только мясо, но и морковно-рисовая начинка. Именно поэтому у пирога такой насыщенный вкус. Готовы? Берем ингредиенты и идем готовить.
Как приготовить пирог с начинкой
Ингредиенты на 4 порции:
- пшеничная мука – 500 г;
- яйцо – 1 шт.;
- молоко – 200 мл;
- уксус – 1 ст. л.;
- подсолнечное масло – 3 ст. л.;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 2 шт.;
- рис – 100 г;
- говяжий фарш – 500 г;
- петрушка – 1 пуч.;
- черный перец молотый – 1 щепотка;
- приправа для мяса – 1 щепотка;
- вода – 100 мл;
- соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Для теста смешайте муку, яйцо, молоко, уксус и 1 ст. л. подсолнечного масла. Замесите эластичное тесто. Накройте его полотенцем или пищевой пленкой и дайте немного "отдохнуть".
- В это время отварите рис до полуготовности. Далее измельчите лук и зелень, натрите морковь на крупной терке. Слегка обжарьте луковицу с морковью. Затем смешайте эти ингредиенты, добавив соль и специи по своему вкусу. Отдельно смешайте фарш с оставшимся луком, солью и черным перцем.
- Разделите тесто на несколько частей. Раскатайте каждую часть в маленький прямоугольник. На одну сторону выложите полосу из фарша, сверните рулетиком. Затем положите начинку из риса и моркови и тоже заверните. Так же сделайте с остальным тестом с начинкой.
- Рулет поместите в сковороду спиралью по кругу. В результате должен получиться пирог в виде улитки.
- Залейте пирог водой и 2 ст. л. подсолнечного масла. Накройте крышкой и тушите блюдо на сковороде в течение 30-40 минут при небольшом огне.
Приготовьте любимый напиток и наслаждайтесь. Приятного аппетита!