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При приготовлении ни один пельмень не пострадал: готовим необычный пельменный пирог

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Название пирог получил за схожесть со вкусом с пельменями
Название пирог получил за схожесть со вкусом с пельменями. Фото cesmak.info

Гости удивятся такому интересному сочетанию вкусов и эффектной подаче

Домашние пельмени – одно из наших любимых блюд. Казалось бы, этот вкус настолько идеален, что усовершенствовать его невозможно. Но нам это удалось!

Вместе с "Це Смак" мы приготовим целый пирог, который по своему вкусу будет напоминать домашние пельмени. Кстати, в нем присутствует не только мясо, но и морковно-рисовая начинка. Именно поэтому у пирога такой насыщенный вкус. Готовы? Берем ингредиенты и идем готовить.

Как приготовить пирог с начинкой

Ингредиенты на 4 порции:

  • пшеничная мука – 500 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • молоко – 200 мл;
  • уксус – 1 ст. л.;
  • подсолнечное масло – 3 ст. л.;
  • морковь – 1 шт.;
  • лук – 2 шт.;
  • рис – 100 г;
  • говяжий фарш – 500 г;
  • петрушка – 1 пуч.;
  • черный перец молотый – 1 щепотка;
  • приправа для мяса – 1 щепотка;
  • вода – 100 мл;
  • соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для теста смешайте муку, яйцо, молоко, уксус и 1 ст. л. подсолнечного масла. Замесите эластичное тесто. Накройте его полотенцем или пищевой пленкой и дайте немного "отдохнуть".
  2. В это время отварите рис до полуготовности. Далее измельчите лук и зелень, натрите морковь на крупной терке. Слегка обжарьте луковицу с морковью. Затем смешайте эти ингредиенты, добавив соль и специи по своему вкусу. Отдельно смешайте фарш с оставшимся луком, солью и черным перцем.
  3. Разделите тесто на несколько частей. Раскатайте каждую часть в маленький прямоугольник. На одну сторону выложите полосу из фарша, сверните рулетиком. Затем положите начинку из риса и моркови и тоже заверните. Так же сделайте с остальным тестом с начинкой.
  4. Рулет поместите в сковороду спиралью по кругу. В результате должен получиться пирог в виде улитки.
  5. Залейте пирог водой и 2 ст. л. подсолнечного масла. Накройте крышкой и тушите блюдо на сковороде в течение 30-40 минут при небольшом огне.

Приготовьте любимый напиток и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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