При приготовлении ни один пельмень не пострадал: готовим необычный пельменный пирог

Гости удивятся такому интересному сочетанию вкусов и эффектной подаче

Домашние пельмени – одно из наших любимых блюд. Казалось бы, этот вкус настолько идеален, что усовершенствовать его невозможно. Но нам это удалось!

Вместе с "Це Смак" мы приготовим целый пирог, который по своему вкусу будет напоминать домашние пельмени. Кстати, в нем присутствует не только мясо, но и морковно-рисовая начинка. Именно поэтому у пирога такой насыщенный вкус. Готовы? Берем ингредиенты и идем готовить.

Как приготовить пирог с начинкой

Ингредиенты на 4 порции:

пшеничная мука – 500 г;

яйцо – 1 шт.;

молоко – 200 мл;

уксус – 1 ст. л.;

подсолнечное масло – 3 ст. л.;

морковь – 1 шт.;

лук – 2 шт.;

рис – 100 г;

говяжий фарш – 500 г;

петрушка – 1 пуч.;

черный перец молотый – 1 щепотка;

приправа для мяса – 1 щепотка;

вода – 100 мл;

соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Для теста смешайте муку, яйцо, молоко, уксус и 1 ст. л. подсолнечного масла. Замесите эластичное тесто. Накройте его полотенцем или пищевой пленкой и дайте немного "отдохнуть". В это время отварите рис до полуготовности. Далее измельчите лук и зелень, натрите морковь на крупной терке. Слегка обжарьте луковицу с морковью. Затем смешайте эти ингредиенты, добавив соль и специи по своему вкусу. Отдельно смешайте фарш с оставшимся луком, солью и черным перцем. Разделите тесто на несколько частей. Раскатайте каждую часть в маленький прямоугольник. На одну сторону выложите полосу из фарша, сверните рулетиком. Затем положите начинку из риса и моркови и тоже заверните. Так же сделайте с остальным тестом с начинкой. Рулет поместите в сковороду спиралью по кругу. В результате должен получиться пирог в виде улитки. Залейте пирог водой и 2 ст. л. подсолнечного масла. Накройте крышкой и тушите блюдо на сковороде в течение 30-40 минут при небольшом огне.

Приготовьте любимый напиток и наслаждайтесь. Приятного аппетита!