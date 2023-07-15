Вместо надоевших макарон по-флотски: древний рецепт домашней лапши с брынзой по-гуцульски

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Лапша – известный и любимый продукт многими украинцами. Она быстро готовится и с ней можно приготовить самые разнообразные блюда.

А что, если приготовить лапшу самому и вместо мясного фарша добавить туда овечью брынзу? Shuba рассказывает, что именно так и делают гуцулы. Они очень любят это невероятно вкусное и аутентичное блюдо. Попробуем приготовить?

Как приготовить домашнюю лапшу с брынзой

Ингредиенты на 2 порции:

мука — 200 г;

яйцо куриное, большое — 1 шт.;

желтки куриные — 2 шт.;

соль — 2 г;

растительное масло — 5 мл;

брынза — 100 г;

бекон сырого копчения — 50 г.

Способ приготовления:

Яйцо и желтки расколотите вилкой, влейте масло и посолите. Муку просейте, сделайте углубление и вылейте яичную смесь и замесите тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 20 минут. Тесто разделите на 3-4 куска, каждый из которых нужно тонко раскатать. Оставьте на 10-15 минут высыхать. Заверните лапшу в рулете и нарежьте полосками шириной до 5 мм. Каждую полоску раскрутите и положите на припорошенную мукой поверхность. Дайте ей хорошо просохнуть. Сварите лапшу в подсоленном кипятке 3-4 минуты. Ветчину или сало нарежьте мелким кубиком до 1 см и поджарьте на разогретой сковороде. Сваренную лапшу процедите и добавьте в нее зажарку, прогрейте 30 секунд на большом огне. Измельчите сыр и щедро заправьте им домашнюю лапшу.

Домашняя лапша с брынзой готова. Подавайте с витаминным салатом из молодой капусты. Приятного аппетита!