Вместо надоевших макарон по-флотски: древний рецепт домашней лапши с брынзой по-гуцульски
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Бюджетная альтернатива магазинным спагетти
Лапша – известный и любимый продукт многими украинцами. Она быстро готовится и с ней можно приготовить самые разнообразные блюда.
А что, если приготовить лапшу самому и вместо мясного фарша добавить туда овечью брынзу? Shuba рассказывает, что именно так и делают гуцулы. Они очень любят это невероятно вкусное и аутентичное блюдо. Попробуем приготовить?
Как приготовить домашнюю лапшу с брынзой
Ингредиенты на 2 порции:
- мука — 200 г;
- яйцо куриное, большое — 1 шт.;
- желтки куриные — 2 шт.;
- соль — 2 г;
- растительное масло — 5 мл;
- брынза — 100 г;
- бекон сырого копчения — 50 г.
Способ приготовления:
- Яйцо и желтки расколотите вилкой, влейте масло и посолите.
- Муку просейте, сделайте углубление и вылейте яичную смесь и замесите тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 20 минут.
- Тесто разделите на 3-4 куска, каждый из которых нужно тонко раскатать. Оставьте на 10-15 минут высыхать.
- Заверните лапшу в рулете и нарежьте полосками шириной до 5 мм. Каждую полоску раскрутите и положите на припорошенную мукой поверхность. Дайте ей хорошо просохнуть.
- Сварите лапшу в подсоленном кипятке 3-4 минуты.
- Ветчину или сало нарежьте мелким кубиком до 1 см и поджарьте на разогретой сковороде.
- Сваренную лапшу процедите и добавьте в нее зажарку, прогрейте 30 секунд на большом огне.
- Измельчите сыр и щедро заправьте им домашнюю лапшу.
Домашняя лапша с брынзой готова. Подавайте с витаминным салатом из молодой капусты. Приятного аппетита!