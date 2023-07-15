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Вместо надоевших макарон по-флотски: древний рецепт домашней лапши с брынзой по-гуцульски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Аутентичное гуцульское блюдо - домашняя лапша с брынзой
Аутентичное гуцульское блюдо - домашняя лапша с брынзой. Фото shuba.life

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Лапша – известный и любимый продукт многими украинцами. Она быстро готовится и с ней можно приготовить самые разнообразные блюда.

А что, если приготовить лапшу самому и вместо мясного фарша добавить туда овечью брынзу? Shuba рассказывает, что именно так и делают гуцулы. Они очень любят это невероятно вкусное и аутентичное блюдо. Попробуем приготовить?

Как приготовить домашнюю лапшу с брынзой

Ингредиенты на 2 порции:

  • мука — 200 г;
  • яйцо куриное, большое — 1 шт.;
  • желтки куриные — 2 шт.;
  • соль — 2 г;
  • растительное масло — 5 мл;
  • брынза — 100 г;
  • бекон сырого копчения — 50 г.

Способ приготовления:

  1. Яйцо и желтки расколотите вилкой, влейте масло и посолите.
  2. Муку просейте, сделайте углубление и вылейте яичную смесь и замесите тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 20 минут.
  3. Тесто разделите на 3-4 куска, каждый из которых нужно тонко раскатать. Оставьте на 10-15 минут высыхать.
  4. Заверните лапшу в рулете и нарежьте полосками шириной до 5 мм. Каждую полоску раскрутите и положите на припорошенную мукой поверхность. Дайте ей хорошо просохнуть.
  5. Сварите лапшу в подсоленном кипятке 3-4 минуты.
  6. Ветчину или сало нарежьте мелким кубиком до 1 см и поджарьте на разогретой сковороде.
  7. Сваренную лапшу процедите и добавьте в нее зажарку, прогрейте 30 секунд на большом огне.
  8. Измельчите сыр и щедро заправьте им домашнюю лапшу.

Домашняя лапша с брынзой готова. Подавайте с витаминным салатом из молодой капусты. Приятного аппетита!

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