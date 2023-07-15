Древний украинский рецепт: пляцок с вишнями и орехами съедят до последней крошки

Попробуйте — и вы не пожалеете!

Пляцок – это довольно популярный на Закарпатье и на Западной Украине десерт. Готовят пляцки из различных видов теста – песочного, дрожжевого, бисквитного и других. Причем в одном пироге могут сочетаться разные виды теста.

Именно такую выпечку мы с вами приготовим. Хрустящее песочное тесто, сочная и сладкая вишня, нежный белковый слой сочетаются в рецепте Shuba настолько гармонично, что вам захочется пробовать его снова и снова, чтобы почувствовать этот неземной вкус.

Как приготовить украинский пляцок с вишнями и орехами

Ингредиенты на 6 порций:

мука пшеничная — 400 г;

маргарин — 250 г;

желтки куриные — 4 шт.;

сахар — 200 г;

сахар ванильный — 10 г;

разрыхлитель — 10 г;

какао-порошок — 2 ст. л.

Для начинки:

вишня (свежая, консервированная или замороженная) — 500 г;

сахар — 100 г;

грецкие орехи — 100 г.

Для белкового слоя:

яичные белки — 4 шт.;

сахар — 100 г;

крахмал — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Муку с разрыхлителем просейте в миску, добавьте кусочки маргарина и порубите ножом. Желтки разотрите с сахаром и ванильным сахаром, добавьте их в мучную смесь и замесите однородное тесто. В 1/3 часть теста добавьте какао и хорошо вымешайте. Положите белое тесто в холодильник, а темное в морозильную камеру на 20-30 минут. Духовку разогрейте до 180°C, противень застелите пергаментом. Вишни помойте, удалите косточки и засыпьте сахаром. Ядра орехов крупно порубите. Белое тесто раскатайте по размеру противня. Сверху разложите вишни с сахаром и посыпьте их орехами. Натрите на крупной терке темное тесто и посыпьте им вишни. Белки взбейте миксером с сахаром в стойкую пену, добавьте крахмал и еще раз взбейте. Выложите белковую массу на темное тесто и выпекайте 60-70 минут до золотистого цвета.

Подавайте пляцок с любимым освежающим напитком. Приятного аппетита!