Простой ужин за считанные минуты: фантастическая запеканка с сосисками
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Можно просто забросить все в духовку и идти заниматься своими делами
Запеканки – это отдельная страница кулинарии, которая пригодится ленивым и уставшим кулинарам, когда есть что-то нужно, а ни времени, ни сил на приготовление нет. Мы делились рецептом вкусной запеканки с рисом и ветчиной. Теперь рассказываем, как приготовить вкусное блюдо с сосисками.
Вам понадобятся только картофель, сосиски, яйца, немного твердого сыра и любимые пряности. Рецептом поделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Картофель — 800 г
- Сосиски – 6 шт.
- Сыр твердый — 150 г
- Яйцо куриное, крупное – 3 шт.
- Масло подсолнечное — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Картошку промойте и почистите от кожуры. Нарежьте небольшими кусочками и поставьте на среднем огне вариться до готовности. После этого слейте лишнюю воду и разомните картофель в пюре, добавьте соль и черный перец.
- Дайте пюре немного остыть, добавьте яйца, натрите на крупной терке сыр (оставьте немного для посыпки). Сосиски нарежьте кружочками.
- Форму для запекания смажьте растительным маслом или сливочным маслом. Выложите картофельное пюре, присыпьте твердым сыром. Сверху выложите сосиски.
- Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 20-30 минут.
Готовую запеканку лучше есть горячей. Ее можно подать со сметаной или соусом на основе йогурта.