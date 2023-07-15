Простой ужин за считанные минуты: фантастическая запеканка с сосисками

Можно просто забросить все в духовку и идти заниматься своими делами

Запеканки – это отдельная страница кулинарии, которая пригодится ленивым и уставшим кулинарам, когда есть что-то нужно, а ни времени, ни сил на приготовление нет. Мы делились рецептом вкусной запеканки с рисом и ветчиной. Теперь рассказываем, как приготовить вкусное блюдо с сосисками.

Вам понадобятся только картофель, сосиски, яйца, немного твердого сыра и любимые пряности. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Картофель — 800 г

Сосиски – 6 шт.

Сыр твердый — 150 г

Яйцо куриное, крупное – 3 шт.

Масло подсолнечное — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Картошку промойте и почистите от кожуры. Нарежьте небольшими кусочками и поставьте на среднем огне вариться до готовности. После этого слейте лишнюю воду и разомните картофель в пюре, добавьте соль и черный перец. Дайте пюре немного остыть, добавьте яйца, натрите на крупной терке сыр (оставьте немного для посыпки). Сосиски нарежьте кружочками. Форму для запекания смажьте растительным маслом или сливочным маслом. Выложите картофельное пюре, присыпьте твердым сыром. Сверху выложите сосиски. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 20-30 минут.

Готовую запеканку лучше есть горячей. Ее можно подать со сметаной или соусом на основе йогурта.