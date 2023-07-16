Не надо тереть тонну картошки: картофельные оладьи по-ирландски потеснят даже любимые драники
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Рецепт, который покорит ваше сердце
Если вам хочется попробовать не менее вкусное, чем наши украинские драники, но не хочется долго стоять на кухне – тогда вам очень необходим рецепт ирландских бокстов. Эти картофельные оладьи вас удивят и способом приготовления, и вкусом.
Такие боксты по рецепту "Це Смак" — обязательное блюдо на столе в день Святой Бригитты, покровительницы Ирландии. Готовится оно довольно необычно – из смеси вареного и сырого картофеля. Ну что, попробуем?
Как приготовить картофельные оладьи по-ирландски
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель – 500 г;
- яйцо – 2 шт.;
- пшеничная мука – 2 ст. л.;
- молоко – 50 мл;
- подсолнечное масло – 30 мл;
- сливочное масло – 50 г;
- сода – 0,5 ч. л;
- соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель очистите и разделите на две части. Одну сварите, затем разомните в пюре. Вторую часть картофеля натрите на терке с большими отверстиями. Тщательно отожмите.
- Оба вида картофеля (пюре и терту) смешайте, добавьте яйца, муку, соду, измельченный лук, влейте молоко, посолите, поперчите по вкусу. Перемешайте массу.
- В сковороду налейте немного растительного масла, добавьте сливочного масла. Ложкой выкладывайте небольшие оладьи и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавайте с растопленным сливочным маслом, жареными грибами или овощным салатом. Угощайтесь сами и угощайте близких.