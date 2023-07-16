По этому рецепту пирожки получаются самыми вкусными: просто взбейте чеснок с кефиром
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Вкус этих пирожков вас приятно удивит
Пирожки – это один из самых популярных и любимых видов выпечки. Готовить их очень легко, а начинку можно делать совершенно разную в соответствии со вкусом самого кулинара.
Благодаря рецепту "Попоїсти" мы приготовим вкусные, нежные и ароматные пирожки с чесноком. Их аромат сведет с ума не только ваших близких, но и соседей. Ну что попробуем приготовить?
Как приготовить чесночные пирожки
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 300 г;
- яйцо куриное – 2 шт.;
- чеснок – 6 зуб.;
- кефир или йогурт – 150 мл;
- сода пищевая – 1 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.
- петрушка, укроп – по своему вкусу;
- масло подсолнечное – для жарки.
Способ приготовления:
- Перемешайте яйца и чеснок и с помощью погружного блендера превратите их в однородную массу.
- Добавьте в массу кефир или йогурт, соду, соль и излюбленную зелень и хорошо перемешайте. Добавьте муку и замесите мягкое, упругое тесто.
- Присыпьте тесто мукой и раскатайте в лепешку толщиной примерно 0,7 см. Вырежьте из теста круглые заготовки.
- Обжарьте лепешки на среднем огне в большом количестве масла до золотистой корочки.
Подавайте чесночные пирожки в качестве отдельного блюда со сметаной или используйте вместо хлеба с первыми блюдами. Приятного аппетита!