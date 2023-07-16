По этому рецепту пирожки получаются самыми вкусными: просто взбейте чеснок с кефиром

Вкус этих пирожков вас приятно удивит

Пирожки – это один из самых популярных и любимых видов выпечки. Готовить их очень легко, а начинку можно делать совершенно разную в соответствии со вкусом самого кулинара.

Благодаря рецепту "Попоїсти" мы приготовим вкусные, нежные и ароматные пирожки с чесноком. Их аромат сведет с ума не только ваших близких, но и соседей. Ну что попробуем приготовить?

Как приготовить чесночные пирожки

Ингредиенты:

мука пшеничная – 300 г;

яйцо куриное – 2 шт.;

чеснок – 6 зуб.;

кефир или йогурт – 150 мл;

сода пищевая – 1 ч. л.;

соль – 1 ч. л.

петрушка, укроп – по своему вкусу;

масло подсолнечное – для жарки.

Способ приготовления:

Перемешайте яйца и чеснок и с помощью погружного блендера превратите их в однородную массу. Добавьте в массу кефир или йогурт, соду, соль и излюбленную зелень и хорошо перемешайте. Добавьте муку и замесите мягкое, упругое тесто. Присыпьте тесто мукой и раскатайте в лепешку толщиной примерно 0,7 см. Вырежьте из теста круглые заготовки. Обжарьте лепешки на среднем огне в большом количестве масла до золотистой корочки.

Подавайте чесночные пирожки в качестве отдельного блюда со сметаной или используйте вместо хлеба с первыми блюдами. Приятного аппетита!