Идеальный сезонный рецепт: готовим сырные палочки из кабачков

Обожаемый многими рецепт

Кабачковые палочки в духовке — один из тех сезонных рецептов, благодаря которым мы любим и лето, и кабачки. Вкусные и низкокалорийные, они нравятся взрослым и детям .

Рецепт таких кабачковых палочек от "Важно знать" можно изменять в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями — при желании пряности можно "миксовать" в любых пропорциях. Подавать их можно и как основное блюдо, и как гарнир. Попробуйте найти более разноплановое блюдо!

Как приготовить кабачковые палочки в духовке

Ингредиенты:

2–3 кабачка или цукини;

2 куриных яйца;

100 г пармезана или другого твердого сыра;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сушеных прованских трав;

0,5 ч. л. черного перца;

0,5 ч. л. чесночного порошка;

1 стакан панировочных сухарей.

Способ приготовления:

Взбейте яйца. Нарежьте кабачки на палочки толщиной приблизительно в 1,5-2,5 см. Натрите на терке пармезан. Смешайте в отдельной посудине все специи с панировочными сухарями и натертым сыром. Аккуратно обмакните каждую кабачковую палочку сначала во взбитое яйцо, потом в посудину со специями, пока все палочки не будут полностью покрыты смесью специй. Выложите подготовленные палочки на деко, застеленное бумагой для выпечки. Запекайте палочки в разогретой до 250 градусов духовке до появления румяной корочки около 15 минут.

Подавайте палочки горячими. Их можно есть как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира к мясным блюдам.