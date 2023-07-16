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Идеальный сезонный рецепт: готовим сырные палочки из кабачков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие кабачковые палочки можно есть и горячими, и холодными
Такие кабачковые палочки можно есть и горячими, и холодными. Фото vazhnoznat.com

Обожаемый многими рецепт

Кабачковые палочки в духовке — один из тех сезонных рецептов, благодаря которым мы любим и лето, и кабачки. Вкусные и низкокалорийные, они нравятся взрослым и детям .

Рецепт таких кабачковых палочек от "Важно знать" можно изменять в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями — при желании пряности можно "миксовать" в любых пропорциях. Подавать их можно и как основное блюдо, и как гарнир. Попробуйте найти более разноплановое блюдо!

Как приготовить кабачковые палочки в духовке

Ингредиенты:

  • 2–3 кабачка или цукини;
  • 2 куриных яйца;
  • 100 г пармезана или другого твердого сыра;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. сушеных прованских трав;
  • 0,5 ч. л. черного перца;
  • 0,5 ч. л. чесночного порошка;
  • 1 стакан панировочных сухарей.

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца. Нарежьте кабачки на палочки толщиной приблизительно в 1,5-2,5 см. Натрите на терке пармезан.
  2. Смешайте в отдельной посудине все специи с панировочными сухарями и натертым сыром.
  3. Аккуратно обмакните каждую кабачковую палочку сначала во взбитое яйцо, потом в посудину со специями, пока все палочки не будут полностью покрыты смесью специй.
  4. Выложите подготовленные палочки на деко, застеленное бумагой для выпечки. Запекайте палочки в разогретой до 250 градусов духовке до появления румяной корочки около 15 минут.

Подавайте палочки горячими. Их можно есть как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира к мясным блюдам.

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