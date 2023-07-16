Идеальный сезонный рецепт: готовим сырные палочки из кабачков
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Обожаемый многими рецепт
Кабачковые палочки в духовке — один из тех сезонных рецептов, благодаря которым мы любим и лето, и кабачки. Вкусные и низкокалорийные, они нравятся взрослым и детям .
Рецепт таких кабачковых палочек от "Важно знать" можно изменять в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями — при желании пряности можно "миксовать" в любых пропорциях. Подавать их можно и как основное блюдо, и как гарнир. Попробуйте найти более разноплановое блюдо!
Как приготовить кабачковые палочки в духовке
Ингредиенты:
- 2–3 кабачка или цукини;
- 2 куриных яйца;
- 100 г пармезана или другого твердого сыра;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. сушеных прованских трав;
- 0,5 ч. л. черного перца;
- 0,5 ч. л. чесночного порошка;
- 1 стакан панировочных сухарей.
Способ приготовления:
- Взбейте яйца. Нарежьте кабачки на палочки толщиной приблизительно в 1,5-2,5 см. Натрите на терке пармезан.
- Смешайте в отдельной посудине все специи с панировочными сухарями и натертым сыром.
- Аккуратно обмакните каждую кабачковую палочку сначала во взбитое яйцо, потом в посудину со специями, пока все палочки не будут полностью покрыты смесью специй.
- Выложите подготовленные палочки на деко, застеленное бумагой для выпечки. Запекайте палочки в разогретой до 250 градусов духовке до появления румяной корочки около 15 минут.
Подавайте палочки горячими. Их можно есть как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира к мясным блюдам.