Этот рецепт возьмите с собой на пикник: как приготовить сочный картофель на гриле

Ваши гости забудут даже о мясе

Запеченный картофель в беконе — идеальный гарнир для любителей сытных и ароматных блюд. Это вкусный вариант классического запеченного картофеля, но с беконом и на гриле.

Такой вкусный гарнир очень легко и быстро подать на стол! Картофель выручит вас, если мясо будет готовиться долго, а перекусить чем-то необходимо. Это сытное блюдо можно есть даже самостоятельно. Но будьте осторожны: не берите для рецепта "Вкусно новости" крахмалистый желтый картофель, тогда ваш гарнир не превратится в пюре!

Как приготовить картофель с беконом на гриле

Ингредиенты на 3 порции:

12 картофелин;

8 ломтиков копченого бекона;

2 средние луковицы;

чабрец, перец, соль по вкусу.

Способ приготовления:

Сырой картофель нарежьте кружочками. Бекон и лук нарежьте кубиками. Перемешайте все в миске, посыпьте специями по желанию и отставьте на несколько часов. Затем выложите картофель с беконом и луком на алюминиевую фольгу удобные вам порции. Учтите: порции не должны быть слишком большими, потому что блюдо долго запекается. Заверните в фольгу и положите на решетку. Через 20 минут блюдо готово.

Подавайте с любимой закуской из помидоров. Приятного аппетита.