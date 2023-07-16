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Этот рецепт возьмите с собой на пикник: как приготовить сочный картофель на гриле

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Отличная идея для пикника!
Отличная идея для пикника!. Фото shuba.life

Ваши гости забудут даже о мясе

Запеченный картофель в беконе — идеальный гарнир для любителей сытных и ароматных блюд. Это вкусный вариант классического запеченного картофеля, но с беконом и на гриле.

Такой вкусный гарнир очень легко и быстро подать на стол! Картофель выручит вас, если мясо будет готовиться долго, а перекусить чем-то необходимо. Это сытное блюдо можно есть даже самостоятельно. Но будьте осторожны: не берите для рецепта "Вкусно новости" крахмалистый желтый картофель, тогда ваш гарнир не превратится в пюре!

Как приготовить картофель с беконом на гриле

Ингредиенты на 3 порции:

  • 12 картофелин;
  • 8 ломтиков копченого бекона;
  • 2 средние луковицы;
  • чабрец, перец, соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Сырой картофель нарежьте кружочками. Бекон и лук нарежьте кубиками.
  2. Перемешайте все в миске, посыпьте специями по желанию и отставьте на несколько часов.
  3. Затем выложите картофель с беконом и луком на алюминиевую фольгу удобные вам порции. Учтите: порции не должны быть слишком большими, потому что блюдо долго запекается.
  4. Заверните в фольгу и положите на решетку. Через 20 минут блюдо готово.

Подавайте с любимой закуской из помидоров. Приятного аппетита.

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