Этот рецепт возьмите с собой на пикник: как приготовить сочный картофель на гриле
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Ваши гости забудут даже о мясе
Запеченный картофель в беконе — идеальный гарнир для любителей сытных и ароматных блюд. Это вкусный вариант классического запеченного картофеля, но с беконом и на гриле.
Такой вкусный гарнир очень легко и быстро подать на стол! Картофель выручит вас, если мясо будет готовиться долго, а перекусить чем-то необходимо. Это сытное блюдо можно есть даже самостоятельно. Но будьте осторожны: не берите для рецепта "Вкусно новости" крахмалистый желтый картофель, тогда ваш гарнир не превратится в пюре!
Как приготовить картофель с беконом на гриле
Ингредиенты на 3 порции:
- 12 картофелин;
- 8 ломтиков копченого бекона;
- 2 средние луковицы;
- чабрец, перец, соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Сырой картофель нарежьте кружочками. Бекон и лук нарежьте кубиками.
- Перемешайте все в миске, посыпьте специями по желанию и отставьте на несколько часов.
- Затем выложите картофель с беконом и луком на алюминиевую фольгу удобные вам порции. Учтите: порции не должны быть слишком большими, потому что блюдо долго запекается.
- Заверните в фольгу и положите на решетку. Через 20 минут блюдо готово.
Подавайте с любимой закуской из помидоров. Приятного аппетита.