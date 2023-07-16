Рецепт попросит даже свекровь: такие маринованные кабачки будут готовы через час

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Кабачок по праву можно назвать королем сезона. Каких только блюд не готовят из этого овоща. Его жарят, запекают, делают из кабачков невероятные закусочные палочки.

Сегодня мы предлагаем его замариновать. Такую закуску можно приготовить всего за час. Но кабачки получатся настолько вкусными, что рецепт Trserial у вас будет спрашивать даже свекровь!

Как приготовить маринованные кабачки

Ингредиенты:

500 г длинного кабачка с тонкой кожей;

3 зубчика чеснока;

5-6 веточек укропа;

1,5 ст. л. уксуса (9%);

1 ст. л. растительного масла;

2 ч. л. меда или сахара;

2 щепотки молотого перца;

2 щепотки соли;

оливковое масло.

Способ приготовления:

Посредством овощечистки нарезаем кабачок на тонкие пластины. Отправляем пластины кабачка в миску и посыпаем солью. Для маринада в миску выкладываем мед, пропущенный через пресс чеснок, вливаем оливковое масло, уксус и добавляем молотый перец. Все хорошо перемешиваем. Отправляем маринад в кабачки. Добавляем мелко нарезанный укроп. Всё перемешиваем, миску накрываем и отправляем в холодильник на 1 час. Перед подачей ломтика кабачка закручиваем в рулетики и размещаем на тарелке.

Такие маринованные кабачки прекрасно подойдут в качестве дополнения к мясным блюдам. Приятного аппетита!