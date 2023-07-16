Во фритюре вкуснее даже голубцы: удивительный рецепт с пекинской капустой
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От таких голубцов вряд ли кто-то откажется
В жизни каждого человека должно быть место вкусным голубцам! А если вы хотите поэкспериментировать, сделайте их из пекинской капусты.
Такие голубцы получаются более вкусные, более мягкие и нежные классических голубцов. Их единственный минус – они разваливаются на ходу. Поэтому "Це Смак" предлагает пожарить их в панировке. Попробуйте приготовить раз такие рулетики – и вам захочется это делать каждый день. Но запаситесь капустой!
Как приготовить голубцы из пекинской капусты с фаршем в панировке
Ингредиенты на 6 порций:
- капуста пекинская – 1 шт.;
- куриный фарш – 500 г;
- яйцо – 4 шт.;
- имбирь – 1 ст. л.;
- зеленый лук – 15 г;
- кукурузный крахмал – 2 ст. л.;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- перец чили – 1 ч. л.;
- панировочные сухари, подсолнечное масло – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Отрежьте жесткую часть пекинской капусты.
- Вскипятите в кастрюле воду и немного подсолите. Поочередно опустите в кипяток каждый лист не более чем на полминуты. Отложите остывать.
- Для начинки перемешайте куриное филе с одним яйцом и нарезанным зеленым луком, соевым соусом и перцем чили. Добавьте натертый имбирь и кукурузный крахмал, перемешайте.
- На каждый размякший лист выложите по 1 ложке мясной начинки, заверните в рулетик.
- Оставшиеся яйца перемешайте. Окуните в смесь рулетик, обваляйте в панировочных сухарях и пожарьте 4-5 минут на сковороде. Повторите это с каждым рулетом.
- Готовые голубцы из пекинской капусты выложите на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.
Подавайте охлажденными с непревзойденной закуской из помидор. Приятного аппетита!