Во фритюре вкуснее даже голубцы: удивительный рецепт с пекинской капустой

От таких голубцов вряд ли кто-то откажется

В жизни каждого человека должно быть место вкусным голубцам! А если вы хотите поэкспериментировать, сделайте их из пекинской капусты.

Такие голубцы получаются более вкусные, более мягкие и нежные классических голубцов. Их единственный минус – они разваливаются на ходу. Поэтому "Це Смак" предлагает пожарить их в панировке. Попробуйте приготовить раз такие рулетики – и вам захочется это делать каждый день. Но запаситесь капустой!

Как приготовить голубцы из пекинской капусты с фаршем в панировке

Ингредиенты на 6 порций:

капуста пекинская – 1 шт.;

куриный фарш – 500 г;

яйцо – 4 шт.;

имбирь – 1 ст. л.;

зеленый лук – 15 г;

кукурузный крахмал – 2 ст. л.;

соевый соус – 2 ст. л.;

перец чили – 1 ч. л.;

панировочные сухари, подсолнечное масло – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Отрежьте жесткую часть пекинской капусты. Вскипятите в кастрюле воду и немного подсолите. Поочередно опустите в кипяток каждый лист не более чем на полминуты. Отложите остывать. Для начинки перемешайте куриное филе с одним яйцом и нарезанным зеленым луком, соевым соусом и перцем чили. Добавьте натертый имбирь и кукурузный крахмал, перемешайте. На каждый размякший лист выложите по 1 ложке мясной начинки, заверните в рулетик. Оставшиеся яйца перемешайте. Окуните в смесь рулетик, обваляйте в панировочных сухарях и пожарьте 4-5 минут на сковороде. Повторите это с каждым рулетом. Готовые голубцы из пекинской капусты выложите на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.

Подавайте охлажденными с непревзойденной закуской из помидор. Приятного аппетита!