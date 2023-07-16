От такого салата любимый точно не откажется: рецепт, от которого он потеряет голову
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Во время посиделок с друзьями не обойтись без мясного салата!
Витаминные салаты – это та закуска, которую можно чаще увидеть на столах и неважно, это праздничное застолье или обычный обед в кругу семьи. Легкими овощными блюдами вряд ли можно порадовать любимого мужчину. Поэтому единственный выход из ситуации – приготовить мясной салат.
Хрустящий и питательный, витаминный и сытный — все это о морковном салате с копченой курицей, морковью по-корейски и сухариками по рецепту ProstoWay. Любимый точно не сможет отказаться от бокала холодного пива вместе с этим пикантным блюдом. Почему бы не порадовать мужчину, да и самой не похрустеть?
Как приготовить салат "К пиву"
Ингредиенты:
- морковь по-корейски — 150 г;
- консервированная кукуруза — 1 банка;
- копченая курица — 200 г;
- сухарики – 1 упаковка;
- майонез;
- соль, перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Выложите в емкость морковь и кукурузу. Копченую курицу нарежьте кубиками.
- Смешайте все вместе и заправьте майонезом. Посолите и поперчите по вкусу. По желанию можно добавить в салат свежайший огурец.
- Посыпьте салат сухариками и подавайте на стол.
Если вы не хотите использовать в блюдах магазинный майонез, можно приготовить его дома. Ешьте и готовьте с пользой и витаминами!