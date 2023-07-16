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От такого салата любимый точно не откажется: рецепт, от которого он потеряет голову

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сытный и витаминный салат под бокал пива
Сытный и витаминный салат под бокал пива. Фото prostoway

Во время посиделок с друзьями не обойтись без мясного салата!

Витаминные салаты – это та закуска, которую можно чаще увидеть на столах и неважно, это праздничное застолье или обычный обед в кругу семьи. Легкими овощными блюдами вряд ли можно порадовать любимого мужчину. Поэтому единственный выход из ситуации – приготовить мясной салат.

Хрустящий и питательный, витаминный и сытный — все это о морковном салате с копченой курицей, морковью по-корейски и сухариками по рецепту ProstoWay. Любимый точно не сможет отказаться от бокала холодного пива вместе с этим пикантным блюдом. Почему бы не порадовать мужчину, да и самой не похрустеть?

Как приготовить салат "К пиву"

Ингредиенты:

  • морковь по-корейски — 150 г;
  • консервированная кукуруза — 1 банка;
  • копченая курица — 200 г;
  • сухарики – 1 упаковка;
  • майонез;
  • соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Выложите в емкость морковь и кукурузу. Копченую курицу нарежьте кубиками.
  2. Смешайте все вместе и заправьте майонезом. Посолите и поперчите по вкусу. По желанию можно добавить в салат свежайший огурец.
  3. Посыпьте салат сухариками и подавайте на стол.

Если вы не хотите использовать в блюдах магазинный майонез, можно приготовить его дома. Ешьте и готовьте с пользой и витаминами!

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