От такого салата любимый точно не откажется: рецепт, от которого он потеряет голову

Во время посиделок с друзьями не обойтись без мясного салата!

Витаминные салаты – это та закуска, которую можно чаще увидеть на столах и неважно, это праздничное застолье или обычный обед в кругу семьи. Легкими овощными блюдами вряд ли можно порадовать любимого мужчину. Поэтому единственный выход из ситуации – приготовить мясной салат.

Хрустящий и питательный, витаминный и сытный — все это о морковном салате с копченой курицей, морковью по-корейски и сухариками по рецепту ProstoWay. Любимый точно не сможет отказаться от бокала холодного пива вместе с этим пикантным блюдом. Почему бы не порадовать мужчину, да и самой не похрустеть?

Как приготовить салат "К пиву"

Ингредиенты:

морковь по-корейски — 150 г;

консервированная кукуруза — 1 банка;

копченая курица — 200 г;

сухарики – 1 упаковка;

майонез;

соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Выложите в емкость морковь и кукурузу. Копченую курицу нарежьте кубиками. Смешайте все вместе и заправьте майонезом. Посолите и поперчите по вкусу. По желанию можно добавить в салат свежайший огурец. Посыпьте салат сухариками и подавайте на стол.

Если вы не хотите использовать в блюдах магазинный майонез, можно приготовить его дома. Ешьте и готовьте с пользой и витаминами!