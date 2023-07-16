Рецепт варенья из свеклы: просто отварите, очистите и добавьте шоколада

Делимся необычным рецептом оригинального варенья

Вареньем из овощей уже никого не удивишь. Кабачковое варенье, джем из тыквы – все виды и не перечислишь. Но варенье из свеклы отличается от всех этих десертов своим вкусом, текстурой и цветом.

Почему? Потому что "Це Смак" предлагает приготовить его по довольно необычному рецепту – добавить орехи и плитку шоколада. Именно эти ингредиенты и простое приготовление понравятся вам и вашим близким. Ну что, поэкспериментируем?

Как приготовить свекольное варенье

Ингредиенты на 3 порции:

свекла – 1 кг;

вода – 50 мл;

черный шоколад – 100 г;

грецкие орехи – 80 г;

мята – 30 г.

Способ приготовления:

Запеките свеклу или отварите до готовности. Очистите от кожуры и натрите на большой терке. Добавьте к свекле сахар и воду. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Когда масса закипит, проварите ее помешивая 15 минут. Измельчите орехи, порежьте мяту. Добавьте их в свекольную массу. Варите до загустения. Добавьте измельченный шоколад и проварите, помешивая еще пару минут. Шоколад должен полностью растаять и соединиться с массой. Закрутите готовое свекольное варенье в стерильные банки.

Кстати, банки можно простерилизовать тремя разными способами. Есть шанс выбрать лучший!