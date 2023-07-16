Рецепт варенья из свеклы: просто отварите, очистите и добавьте шоколада
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Делимся необычным рецептом оригинального варенья
Вареньем из овощей уже никого не удивишь. Кабачковое варенье, джем из тыквы – все виды и не перечислишь. Но варенье из свеклы отличается от всех этих десертов своим вкусом, текстурой и цветом.
Почему? Потому что "Це Смак" предлагает приготовить его по довольно необычному рецепту – добавить орехи и плитку шоколада. Именно эти ингредиенты и простое приготовление понравятся вам и вашим близким. Ну что, поэкспериментируем?
Как приготовить свекольное варенье
Ингредиенты на 3 порции:
- свекла – 1 кг;
- вода – 50 мл;
- черный шоколад – 100 г;
- грецкие орехи – 80 г;
- мята – 30 г.
Способ приготовления:
- Запеките свеклу или отварите до готовности. Очистите от кожуры и натрите на большой терке.
- Добавьте к свекле сахар и воду. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Когда масса закипит, проварите ее помешивая 15 минут.
- Измельчите орехи, порежьте мяту. Добавьте их в свекольную массу. Варите до загустения.
- Добавьте измельченный шоколад и проварите, помешивая еще пару минут. Шоколад должен полностью растаять и соединиться с массой.
- Закрутите готовое свекольное варенье в стерильные банки.
Кстати, банки можно простерилизовать тремя разными способами. Есть шанс выбрать лучший!