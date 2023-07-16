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Фантастическая томатная заготовка: чудо-помидоры, которые съедаются в первый месяц

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Эти пикантные помидорчики не оставят равнодушными никого
Эти пикантные помидорчики не оставят равнодушными никого. Фото shuba.life

Прекрасный вариант томатной консервации

Мы рассказывали, как закрыть на зиму вкусные кабачки по-корейски. Теперь делимся простым рецептом пикантной томатной заготовки.

Помидоры получаются в меру острыми, красивыми, ароматными и вкусными. Рецептом поделились на Ukr.Media.

Ингредиенты:

  • 1 лук;
  • 50 мл растительного масла;
  • 1 кг помидоров "сливка";
  • 1 болгарский перец;
  • 1/2 острого перца (по вкусу);
  • 1 большая или 2 маленькие моркови;
  • по 1 небольшому пучку кинзы и петрушки;
  • 6 зубчиков чеснока;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1 ст. л. соли;
  • 1/2 ч. л. черного молотого перца;
  • 1 ч. л. хмели-сунели;
  • 30 мл уксуса 9%.

Способ приготовления:

  1. На растительном масле обжарьте лук до золотистости. У помидоров отрежьте плодоножку, а сам помидор разрежьте на половинки.
  2. Болгарский и острый перец нарежьте произвольно. Морковь натрите на терке для корейской моркови или, если таковой нет, тонко нашинкуйте ножом. Для этой заготовки хорошо подходят петрушка и кинза, а вот укроп лучше не прибавлять.
  3. В большой смешайте все овощи, в т. ч. обжаренный лук, зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Добавьте специи, соль, сахар и уксус, перемешайте.
  4. Оставьте на 2 часа при комнатной температуре, чтобы овощи выделили сок. Перемешивайте каждые полчаса. Затем распределите по чистым банкам овощи и сок.
  5. Прикройте крышками, поставьте в кастрюлю с полотенцем, залейте холодной водой по плечики. С момента закипания стерилизуйте 15 минут, аккуратно извлеките банки.
  6. Плотно закрутите крышки, переверните банки и укутайте полотенцем до остывания. Банки можно отправить в погреб на хранение.

Заготовка с помидорами по-корейски получается невероятно ароматной, очень сочной и вкусной. Также мы рассказывали, как загустить варенье для выпечки.

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#Рецепт #Помидоры #Томаты #Заготовка