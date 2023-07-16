Фантастическая томатная заготовка: чудо-помидоры, которые съедаются в первый месяц
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Прекрасный вариант томатной консервации
Мы рассказывали, как закрыть на зиму вкусные кабачки по-корейски. Теперь делимся простым рецептом пикантной томатной заготовки.
Помидоры получаются в меру острыми, красивыми, ароматными и вкусными. Рецептом поделились на Ukr.Media.
Ингредиенты:
- 1 лук;
- 50 мл растительного масла;
- 1 кг помидоров "сливка";
- 1 болгарский перец;
- 1/2 острого перца (по вкусу);
- 1 большая или 2 маленькие моркови;
- по 1 небольшому пучку кинзы и петрушки;
- 6 зубчиков чеснока;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. соли;
- 1/2 ч. л. черного молотого перца;
- 1 ч. л. хмели-сунели;
- 30 мл уксуса 9%.
Способ приготовления:
- На растительном масле обжарьте лук до золотистости. У помидоров отрежьте плодоножку, а сам помидор разрежьте на половинки.
- Болгарский и острый перец нарежьте произвольно. Морковь натрите на терке для корейской моркови или, если таковой нет, тонко нашинкуйте ножом. Для этой заготовки хорошо подходят петрушка и кинза, а вот укроп лучше не прибавлять.
- В большой смешайте все овощи, в т. ч. обжаренный лук, зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Добавьте специи, соль, сахар и уксус, перемешайте.
- Оставьте на 2 часа при комнатной температуре, чтобы овощи выделили сок. Перемешивайте каждые полчаса. Затем распределите по чистым банкам овощи и сок.
- Прикройте крышками, поставьте в кастрюлю с полотенцем, залейте холодной водой по плечики. С момента закипания стерилизуйте 15 минут, аккуратно извлеките банки.
- Плотно закрутите крышки, переверните банки и укутайте полотенцем до остывания. Банки можно отправить в погреб на хранение.
Заготовка с помидорами по-корейски получается невероятно ароматной, очень сочной и вкусной. Также мы рассказывали, как загустить варенье для выпечки.