Фантастическая томатная заготовка: чудо-помидоры, которые съедаются в первый месяц

Прекрасный вариант томатной консервации

Мы рассказывали, как закрыть на зиму вкусные кабачки по-корейски. Теперь делимся простым рецептом пикантной томатной заготовки.

Помидоры получаются в меру острыми, красивыми, ароматными и вкусными. Рецептом поделились на Ukr.Media.

Ингредиенты:

1 лук;

50 мл растительного масла;

1 кг помидоров "сливка";

1 болгарский перец;

1/2 острого перца (по вкусу);

1 большая или 2 маленькие моркови;

по 1 небольшому пучку кинзы и петрушки;

6 зубчиков чеснока;

2 ст. л. сахара;

1 ст. л. соли;

1/2 ч. л. черного молотого перца;

1 ч. л. хмели-сунели;

30 мл уксуса 9%.

Способ приготовления:

На растительном масле обжарьте лук до золотистости. У помидоров отрежьте плодоножку, а сам помидор разрежьте на половинки. Болгарский и острый перец нарежьте произвольно. Морковь натрите на терке для корейской моркови или, если таковой нет, тонко нашинкуйте ножом. Для этой заготовки хорошо подходят петрушка и кинза, а вот укроп лучше не прибавлять. В большой смешайте все овощи, в т. ч. обжаренный лук, зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Добавьте специи, соль, сахар и уксус, перемешайте. Оставьте на 2 часа при комнатной температуре, чтобы овощи выделили сок. Перемешивайте каждые полчаса. Затем распределите по чистым банкам овощи и сок. Прикройте крышками, поставьте в кастрюлю с полотенцем, залейте холодной водой по плечики. С момента закипания стерилизуйте 15 минут, аккуратно извлеките банки. Плотно закрутите крышки, переверните банки и укутайте полотенцем до остывания. Банки можно отправить в погреб на хранение.

Заготовка с помидорами по-корейски получается невероятно ароматной, очень сочной и вкусной. Также мы рассказывали, как загустить варенье для выпечки.