Пирожные за считанные минуты вкуснее, чем в кофейне: рецепт фантастической малиновой вкусности

Хороший вариант к чаю или кофе

Мы рассказывали, как приготовить смородиновый чизкейк без выпечки. Теперь делимся рецептом вкусных малиновых пирожных баваруа.

Это один из лучших летних десертов без выпечки, идеален для жарких дней. Сочетание хрустящего печенья и пышного ягодного мусса хорошо подходит после плотного приема пищи. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Малина — 300 г

Сахар — 200 г

Яичный белок – 2 шт.

Печенье бисквитное — 200 г

Масло сливочное — 100 г

Способ приготовления:

Приготовьте основу: печенье измельчите в состояние мелкой крошки, добавьте к нему размягченное сливочное масло. Тщательно перемешайте. Выложите массу на дно формы, застеленной пищевой пленкой. Поставьте ее в холодильник, пока готовите малиновый мусс. Для мусса промойте малину и удалите плодоножку. Уложите ягоды в блендер (50 г отложите для украшения), добавьте белки, сахар и взбивайте 8-10 минут до пышной массы. Переложите мусс на основание и накройте пищевой пленкой. Поместите десерт в морозильную камеру на 6 часов. Перед подачей на стол украсьте малиной.

Этот десерт очень простой и освежающий. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное абрикосовое варенье без сахара.